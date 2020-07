Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 5 heures

La liste du gouvernement de Jean Castex a été annoncée ce lundi 6 juillet 2020. Sébastien Lecornu est nommé ministre des Outre-mer et succède ainsi à Annick Girardin, qui hérite du nouveau ministère de la Mer. Membre du gouvernement depuis l'élection d'Emmanuel Macron, cet ancien cadre de l'UMP puis des Républicains, accède au ministère qu'il lorgnait depuis son ralliement au président de la République en 2017. À 34 ans, il est le plus jeune des ministres nommés ce lundi, et le second plus jeune membre du gouvernement derrière Gabriel Attal (31 ans, porte-parole du gouvernement). (Photo rb/www.ipreunion.com)

