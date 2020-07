Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 17 heures

Matante Rosina a mis son chat Miyu et sa poule Nounette à l'abri, elle a aussi décidé qu'elle ne s'approchera pas du bord de mer. Et pour cause, le train de houle va encore se renforcer ce mardi 7 juillet 2020. Des vaguez de 2,5 à 3 mètres de haut sont attendues le matin et elles vont grossir nettement en fin de journée et en soirée. La plus grande prudence est recommandée sur le littoral entre la Pointe des Galets (le Port) et la Pointe de la Table (Saint-Philippe) en passant par Saint Pierre (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

