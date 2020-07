Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 49 minutes

32 ministres et ministres délégués, dont 8 entrants : le gouvernement du Premier ministre Jean Castex annoncé lundi par l'Elysée, compte son lot de surprises à commencer par les nominations d'Eric Dupond-Moretti à la Justice et Roselyne Bachelot à la Culture. Gérald Darmanin devient, lui, le plus jeune ministre de l'Intérieur de la Vème République, malgré l'accusation de viol dont il fait l'objet. ll aura la lourde de tâche de rétablir le dialogue entre l'exécutif et les forces de l'ordre, tendu depuis les mesures annoncées par son prédécesseur Christophe Castaner. Un temps pressenti à l'intérieur, Jean-Michel Blanquer conserve le ministère de l'Education nationale, auquel sont désormais rattachés la Jeunesse et les Sports. Bruno Le Maire reste à Bercy, en charge de l'Economie, des Finances et de la Relance. Jean-Yves Le Drian, numéro 2 du gouvernement Castex, garde aussi son ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.

