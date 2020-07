La houle déferle sur les côtes de La Réunion : des vagues jusqu'à 10m de haut attendues

Depuis ce mardi 7 juillet 20h, la houle déferle sur les côtes Sud et Ouest de La Réunion. Le deuxième épisode en une semaine, caractéristique de la période, mais cette fois plus important. La hauteur moyenne des vagues enregistrées par Météo France est de 4,50m.

“Pour le grand public, on peut dire que qu’on multiplie la hauteur par deux pour avoir la valeur maximale”, explique Jacques Ecormier, chef prévisionniste de Météo France. À certains endroits, les vagues atteindront donc 10m de hauteur. La nuit de jeudi à vendredi devrait même voir la houle “s’intensifier d’un petit cran” avec des vagues encore plus impressionnantes.

Il faut remonter à la même période l’année dernière, les 12 et 13 juillet 2019, pour retouver un train de houle comparable.

Lire aussi : Forte houle: ils bravent l'interdiction pour prendre la vague

Avant cela, l'année 2018 avait trois épisodes de houle marquants. Le premier au mois d'avril avait causé de nombreux dégâts matériels, notamment à l'Hermitage. Cinq mois plus tard, en septembre, la houle était mesurée à 4m en moyenne et avait forcé l'ensemble des communes du littoral a prendre des mesures préventives. Et au mois d'octobre, un nouveau train de houle, certes un peu moins important, avait donné lieu à des images tout aussi spectaculaires. Cependant, l'épisode le plus important de ces dernières années reste celui de juillet 2017, qui avait inondé au moins deux habitations de Saint-Louis.

Jacques Ecormier et les météorologistes utilisent deux points de référence plus anciens. "Pour nous la référence, c’est la houle des 12 et 13 mai 2007. On avait mesuré 6,30m en hauteur moyenne, des vagues maximales mesurées à 11 mètres sur Saint-Pierre. Mais, on pense qu’on a eu un peu plus parce que le houlographe ne fonctionnait que 20 minutes sur 1 heure. L’autre épisode de même niveau que 2007 est la houle de mai 1968."

- Comment expliquer la forte houle ? –

La houle est formée par le vent, mais son intensité ne dépend pas que de la force du vent. L’autre facteur est le fetch : la distance en mer ou sur un plan d'eau au-dessus de laquelle souffle un vent sans rencontrer d'obstacle, une côte en l'occurrence. “Plus le fetch est grand, plus la houle va être importante”, indique Jacques Ecormier. “Ensuite il faut que les vents soient très forts. Une houle importante combine tous ces phénomènes-là.”

- De quoi dépend l'impact sur la côte ? –

Pour ce qui est de l’impact sur la côte, là aussi, plusieurs facteurs sont à prendre en considération. Le premier est la direction d’origine de la houle. Lorsqu’elle vient du Sud-ouest, comme celle qui déferle actuellement, elle arrive perpendiculairement à la côte et son impact est maximum. En revanche, “si elle est trop Ouest, elle va toucher Madagascar et perdra en intensité avant d’arriver à La Réunion”.

L’autre facteur déterminant l’impact sur la côte est la période. “C’est le temps qui sépare le passage de deux crêtes et de deux creux. Pus la période est importante, plus la houle transporte de l’énergie”, explique Jacques Ecormier. “Il faut savoir également que les premières vagues de cette houle ont une période beaucoup plus élevée.”

Tout comme la houle de la nuit dernière, celle de la nuit de jeudi à vendredi aura une période de l’ordre de 17 à 18 secondes. Ainsi, elle transportera plus d’énergie qu’une houle de la même hauteur mais de période inférieure, et aura un plus grand impact sur la côte. Aussi, Météo France prévoit des débordements de sable dans les quartier de Terre Sainte à Saint-Pierre et L’Étang à Saint-Louis. La commune de Saint-Leu sera également touchée.