Forte houle : les déferlantes atteindront jusqu'à 10 mètres

Depuis ce mardi 7 juillet 2020 20h, La Réunion est en vigilance forte houle. Les côtes Sud et Ouest de l'ile connaissent leur deuxième épisode de houle en une semaine. Arrivée en cours d'après-midi, cette houle de Sud-ouest s'est amplifiée dans la nuit de mardi et mercredi, et se maintiendra toute la journée avec des vagues qui pourront atteindre jusqu'à 10 mètres de haut. Après une légère accalmie jeudi matin avec des vagues entre 3 et 3,5 mètres de hauteur, la houle s'intensifiera à nouveau dans la nuit de jeudi à vendredi. Suivez notre live.

Lorsque le premier flic de France vidé par une plainte pour viol...

C'est avec colère et incompréhension que les militantes féministes ont découvert la nouvelle formation du gouvernement, et notamment à la tête du ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin, sous le coup d'une enquête pour viol en 2009, est aujourd'hui le "Premier flic de France". Un comble, quand on sait que la lutte contre les violences sexistes est la "grande cause du quinquennat". Enfin, l'était ?

Sondage - La nouvelle formation du gouvernement pourra-t-elle répondre aux attentes de la population ?

C'est officiel depuis ce lundi 7 juillet 2020, le gouvernement a été grandement remanié. Avec Jean Castex a sa tête, de nombreuses surprises ont été annoncées : Gérald Darmanin à l'Intérieur, Eric Dupond-Moretti à la Justice, Roseyline Bachelot à la culture...Mais ces nouveaux noms, pas si nouveaux, réussiront-ils à convaincre la population ?

Saint-Paul : démoustication dans la rue Jacquot

L'Agence régionale de Santé de La Réunion (ARS) va organiser des opérations de démoustication sur le territoire saint-paulois. Leurs agents procéderont à deux traitements. Le premier passage s'effectuera dans la nuit du mercredi 8 au jeudi 9 juillet 2020, et le second passage aura lieu dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 juillet 2020, entre minuit et cinq heures du matin. "À noter qu'en cas d'imprévus (météo défavorable : pluie, vents ou pannes de matériel), ces traitements seront reportés au lendemain" indique la commune de Saint-Paul

La pa Météo France i di, sé zot i di – Attention à la houle



Matante Rosina va encore rester loin du bord de mer ce mercredi 8 juillet 2020. La houle s'est encore renforcée dans la nuit. Des déferlantes de 4,5 à 5 mètres de haut en moyenne sont attendues le long du littoral compris dans la zone allant de la Pointe des Galets (le Port) et la Pointe de la Table (Saint-Philippe) en passant par Saint Pierre. La plus grande prudence est recommandée dans le secteur