Publié il y a 49 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

Malgré la reprise de la campagne sucrière après la signature d'un accord entre industriel et planteurs, la crise n'est pas terminée. Ce mercredi 8 juillet, une cinquantaine de planteurs se sont retrouvés devant la balance cannes de Saint-André. Ils bloquent tout accès afin d'empêcher la canne d'être livrée. Les agriculteurs dénoncent le nouveau protocole récemment signé entre les principaux syndicats et Tereos, et estiment être lésés. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

