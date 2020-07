Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 4 heures

C'est avec colère et incompréhension que les militantes féministes ont découvert la nouvelle formation du gouvernement, et notamment à la tête du ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin, sous le coup d'une enquête pour viol en 2009, est aujourd'hui le "Premier flic de France". Un comble, quand on sait que la lutte contre les violences sexistes est la "grande cause du quinquennat". Enfin, l'était ? (Photo d'illustration AFP)

