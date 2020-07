La page Nous Toutes relaie la pétition lancée par l'autrice Bettina Zourli. Celle-ci compte déjà 50.000 signataires environ et parmi eux de nombreuses associations de défense des droits des femmes. Gérald Darmanin, nouvellement ministre de l'Intérieur, est toujours sous le coup d'accusations de viol, de harcèlement sexuel et d'abus de confiance. Quant au nouveau Garde des sceaux, le sulfureux et polémique avocat Eric Dupond-Moretti, il est connu pour plusieurs sorties sexistes à l'encontre des femmes. Un duo que dénoncent de nombreuses personnes aujourd'hui. (Photos AFP)

"Le message envoyé par le gouvernement est très clair : la lutte contre les violences faites aux femmes et aux personnes LGBTQIA+ n’est pas une priorité. (...) Au nom de toutes les victimes de viols, d’actes LGBTQIA+phobes, de violences sexistes et de racisme, nous demandons la démission de Gérald Darmanin du poste de Ministre de l’Intérieur ainsi que celle d’Eric Dupond-Moretti de celui de Ministre de la Justice" écrit le collectif de lutte contre les violences sexistes et sexuelles Nous Toutes sur sa page Facebook.

L'ateure de la pétition, Bettina Zourli, rappelle que dans ces deux nominations, "le premier est en cours d’instruction pour viol et harcèlement sexuel et a également tenu des propos racistes à l'égard de Christiane Taubira, la qualifiant de "tract ambulant pour le FN". Le second s’est illustré à de multiples reprises par ses propos sexistes et misogynes, faisant notamment la promotion du harcèlement de rue en arguant que " les femmes regrettent de ne plus être sifflées ". Il est également le défenseur historique des violeurs et auteurs de féminicides."

Les signataires demandent "la démission de Gérald Darmanin du poste de Ministre de l’Intérieur ainsi que celle d’Eric Dupond-Moretti de celui de Ministre de la Justice. Nous demandons que les membres du gouvernement ne soient impliqués dans aucune affaire, de surcroît quand il s'agit de viol, de racisme, d’actes misogynes et/ou LGBTQIA+phobes".

