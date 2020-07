BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du jeudi 9 juillet 2020 :



Conflits à l'Université de La Réunion sur fond de liberté d'expression

Les tensions autour de liberté d'expression s'accentuent à l'Université de La Réunion. Depuis la suppression du canal Expression libre en novembre 2019, lieu où le personnel pouvait s'exprimer librement comme l'indique le nom, certains syndicats et la présidence de l'université se livrent une bataille sur la liberté d'expression.

Un nouvel épisode de forte houle attendu dans la nuit de jeudi à vendredi

L'hiver est de retour et la houle australe également. Des rouleaux importants déferlent sur les côtes ouest, sud-ouest et sud de La Réunion depuis ce mardi 7 juillet 2020. L'épisode de houle a atteint son pic dans la journée de ce mercredi avec des vagues pouvant atteindre jusqu'à dix mètres de haut. Le phénomène va désormais s'atténuer au cours de la journée. Mais la prudence reste de mise, la vigilance forte houle est toujours de vigueur et le sera jusqu'au vendredi 10 juillet. Un nouveau train de houle est attendu dans la nuit de jeudi à vendredi. Et malgré un arrêté préfectoral interdisant les activités nautiques sur onze communes, certains passionnés bravent l'interdit.

Nout linvité Alain Domercq i répon azot

Ce jeudi 9 juillet pour la nouvelle émission en Facebook Live d'Imaz Press, nous recevons dans nos locaux le président du Conseil inter régional de l'Ordre des médecins, le docteur Alain Domercq. Il est notamment l'un des signataires d'une lettre envoyée au ministère des Outre-mer pour réclamer le maintien de la septaine à l'arrivée des voyageurs sur l'île. La communauté médicale s'inquiète en effet de l'assouplissement des mesures sanitaires pendant la haute saison et la réouverture des vols vers Mayotte. Alain Domercq nous parlera bien sûr de la fin de la septaine prévue ce vendredi, mais aussi de la situation sanitaire, du dépistage et de la reprise du trafic aérien. Comme lors de chaque émission, venez poser vos questions en direct sur notre live Facebook.

Gestion du Covid-19 à La Réunion : les retraités règlent leurs comptes

Ce jeudi 9 juillet, le collectif des organisations de retraités du département appelle à une action au pied de l'Agence régionale de santé, à partir de 9h30. Le collectif demande une audience avec la direction de l'ARS afin d'aborder plusieurs points de taille, notamment la gestion des épidémies sur l'île comme la dengue ou le nouveau coronavirus. Inquiets face à la levée des restrictions sanitaires prévue ce vendredi, les retraités estiment avoir leur mot à dire, étant une population à risque face à ce virus.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps doux, dominé par une reprise de la houle sur la côte ouest

La houle reprend de plus belle dans l'après-midi dans le sud-ouest alors prudence sur le littoral. Matante Rosina, elle, restera dans les terres. Elle préfère regarder la houle sur Imaz Press, en photos, plutôt que d'aller sur les falaises... Il ne va pas beaucoup pleuvoir ce jeudi, à part quelques gouttes timides autour du volcan. Et côté températures il fera bon, jusqu'à 27 degrés sur la côte.