L'artiste graffeur Kebz a réalisé une fresque aux couleurs de La Réunion dans l'Unité Lagon du pôle santé mentale du CHU Sud. Les patients ont participé activement à ce projet culturel et ont ainsi pu découvrir un domaine tout nouveau pour eux. Nous publions ci-dessous le communiqué du CHU

Sur 2 jours, Kebz s’est rendu au CHU Sud pour peindre une fresque très colorée et porteuse d’espoir, un clin d’œil à la nature et à la beauté de notre île. L’artiste a aussi présenté le métier de graffeur et les techniques de graff aux patients présents, enchantés de l’initiative.

Les patients de l’Unité Lagon se sont essayés au graphisme et à la peinture à la bombe. Un vrai travail d’équipe ! Kebz a su, avec écoute et professionnalisme, rendre les patients acteurs de ce projet. Ces derniers étaient intéressés et surtout ravis de cette nouvelle expérience collective.

Qu’est ce que l’Unité Lagon?

L’Unité Lagon est une unité d’hospitalisation à temps plein faisant partie du pôle Santé Mentale du CHU Sud. Elle s’adresse à des personnes souffrant de troubles mentaux aigus nécessitant une prise en charge continue (24h/24h). Une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels du champ sanitaire et social (médecins, infirmiers, aides-soignants, assistants sociaux, psychologues...) accompagne quotidiennement les patients durant leur prise en charge.