On parle Covid-19 et levée des restrictions sanitaires avec le docteur Alain Domercq

Le Facebook Live d'Imaz Press continue ce jeudi 9 juillet. Pendant 30 à 45 minutes, une fois par semaine, Imaz Press interviewe en direct diverses personnalités. Après un premier temps de questions-réponses entre notre interlocuteur et notre journaliste d'une dizaine de minutes, c'est ensuite à votre tour de poser toutes vos questions. Politiciens, spécialistes, institutions... nos journalistes leur donnent la parole, tout en leur posant vos questions en direct.

- Beaucoup de questions autour de Mayotte -

Aujourd'hui c'est le docteur Alain Domercq qui est notre invité. Le président du Conseil inter régional de l'Ordre des médecins nous rejoint dans nos locaux pour parler crise sanitaire. Particulièrement mobilisé face au Covid-19, il a co-signé un courrier transmis au ministère des Outre-mer le 22 juin à propos de la reprise des vols depuis et vers Mayotte, ce que nous évoquerons au cours de cet entretien.

Une inquiétude pour les professionnels de santé qui redoute une nouvelle vague. "Comme Mayotte est un endroit où il y a une circulation importante, il doit y avoir des tests avant de partir. C’est ce qui a été proposé par le gouvernement et la communauté médicale", nous avait-il indiqué au détour d'un article.

- 24 heures avant la levée de l'état d'urgence -

Par ailleurs cette interview n'a pas lieu à n'importe quel moment, puisqu'elle se tient la veille de l'assouplissement de ces mesures sanitaires. Cette échéance symbolise la levée de l'état d'urgence et des restrictions pour les voyages en Outre-mer. A compter de ce 10 juillet, les règles changent : la septaine n'est plus obligatoire tandis que le test PCR à réaliser avant de monter dans l'avion le devient.

Les professionnels de santé, dont Alain Domercq, dénoncent l'abensce "d’information officielle" concernant cet après 10 juillet, sur le plan local du moins. Aucune réunion ou conférence n'a en effet été prévue cette semaine de la part de la préfecture ou l'ARS pour parler de cette date butoir et ce qu'elle représente.

- Demande du maintien de la septaine -

Alain Domercq fait front commun depuis le début de la crise aux côtés des autres représentants de la communauté médicale, à savoir l'Union des médecins libéraux, l'Ordre des médecins, France assos santé... Ces différents acteurs ont d'ailleurs été entendus par la préfecture et l’Agence régionale de santé récemment pour réclamer le maintien de l’accueil sanitaire à l’aéroport et le maintien de la septaine.

"Alors forcément ça coûte de l’argent, on en a bien conscience. Mais la situation dans laquelle on pourrait être si l’épidémie se développait à La Réunion, notamment si des clusters apparaissaient et devenaient nombreux, coûterait encore plus cher", estime le docteur. "On a réussi à garder une Réunion très peu touchée, avec un respect énorme du confinement. Des mesures exceptionnelles sont nécessaires et vont au-delà des contraintes financières."

Les sujets ne manqueront pas autour de cette crise sanitaire et de la reprise des vols en cette période de vacances.

Si vous aussi vous avez des questions, venez les poser en direct sur notre live Facebook. Toute la deuxième partie de l'émission vous est consacrée : la parole est à vous !

