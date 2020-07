Publié il y a 42 minutes / Actualisé il y a 8 heures

L'hiver est de retour et la houle australe également. Des rouleaux importants déferlent sur les côtes ouest, sud-ouest et sud de La Réunion depuis ce mardi 7 juillet 2020. L'épisode de houle a atteint son pic dans la journée de ce mercredi avec des vagues pouvant atteindre jusqu'à dix mètres de haut. Le phénomène va désormais s'atténuer au cours de la journée. Mais la prudence reste de mise, la vigilance forte houle est toujours de vigueur et le sera jusqu'au vendredi 10 juillet. Un nouveau train de houle est attendu dans la nuit de jeudi à vendredi. Et malgré un arrêté préfectoral interdisant les activités nautiques sur onze communes, certains passionnés bravent l'interdit. (Photos rb/www.ipreunion.com)

L'hiver est de retour et la houle australe également. Des rouleaux importants déferlent sur les côtes ouest, sud-ouest et sud de La Réunion depuis ce mardi 7 juillet 2020. L'épisode de houle a atteint son pic dans la journée de ce mercredi avec des vagues pouvant atteindre jusqu'à dix mètres de haut. Le phénomène va désormais s'atténuer au cours de la journée. Mais la prudence reste de mise, la vigilance forte houle est toujours de vigueur et le sera jusqu'au vendredi 10 juillet. Un nouveau train de houle est attendu dans la nuit de jeudi à vendredi. Et malgré un arrêté préfectoral interdisant les activités nautiques sur onze communes, certains passionnés bravent l'interdit. (Photos rb/www.ipreunion.com)