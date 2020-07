BONJOUR - Voici les titres à la une de ce vendredi 10 juillet 2020 :



- Covid-19 : les modalités post-septaine toujours inconnues

- La course à la Cinor prend fin, le nouveau président élu ce vendredi

- Chantier de la NRL : le sort de la partie digue décidé ce vendredi

- Filets anti-requins : la commune de Saint-Paul condamnée à payer 350.000 euros à Seanergy OI

- La pa Météo France i di, sé zot i di - La mer reste très forte ce vendredi

Covid-19 : les modalités post-septaine toujours inconnues

Alors que l'état d'urgence sanitaire doit se terminer ce vendredi 10 juillet 2020, la quatorzaine et la septaine obligatoire à l'arrivée sur le territoire réunionnais doivent elles aussi être levées. Mais, dans un contexte où l'on voit apparaître de nouveaux cas autochtones, les modalités de ces suppressions restent pour l'instant inconnue. Les décrets décidant des nouvelles modalités de voyage ne sont pour l'instant toujours pas publié, le remaniement du gouvernement ayant bouleversé les plans.

La course à la Cinor prend fin, le nouveau président élu ce vendredi

Fin de partie pour la Cinor : c'est ce vendredi 10 juillet qu'a lieu l'élection du nouveau président de l'intercommunalité, au cours de la première séance du conseil communautaire. Rappelons que la future intercommunalité comptera 64 élus, la moitié de Saint-Denis et l'autre partagée entre Sainte-Marie (19 sièges) et Sainte-Suzanne (13 sièges). Petit tour d'horizon des enjeux et stratégies de ce scrutin.

Chantier de la NRL : le sort de la partie digue décidé ce vendredi

Ce vendredi 10 juillet 2020 est le Jour J pour le marché de la partie digue de la Nouvelle route du littoral (NRL). Le groupement de BTP attributaire du marché, la préfecture et la Région vont s'entretenir pour d'ultimes négociations sur l'ordre de service . Cette signature permettrait de passer les nouvelles commandes de roches nécessaires au chantier. Le président de Région, Didier Robert, l'a assuré aux transporteurs : en l'absence d'un accord ce jour le marché de la partie digue sera résilié et un nouvel appel d'offres sera lancé

Filets anti-requins : la commune de Saint-Paul condamnée à payer 350.000 euros à Seanergy OI

Le tribunal administratif a condamné la commune de Saint-Paul à payer un plus de 350.000 euros à la société Seanergy OI. Spécialisée dans les travaux maritimes l'entreprise avait obtenu en 2014 le marché de mise en place de filets anti-requins aux Roches noires et à Boucan Canot. Le contrat n'avait pas été reconduit par la mairie. Seanergy OI avait engagé une procédure à l'encontre de la mairie alors dirigé par Joseph Sinimalé. L'entreprise vient donc d'obtenir gain de cause. Cette condamnation "est un échec de plus de l'ancienne municipalité et témoigne de la légèreté avec laquelle les affaires communales ont été gérées" a commenté la nouvelle maire Huguette Bello dans un communiqué publié ce jeudi soir 9 juillet 2020

La pa Météo France i di, sé zot i di - La mer reste très forte ce vendredi

La Réunion est coupée en deux au petit matin : nuages dans l'est et grand soleil sur la côte ouest. Mais pas de panique, les éclaircies vont revenir dans la journée notamment autour du massif du volcan. Ce qui change c'est le vent, il va souffler fort dans le sud et le nord de l'île, Matante Rosina a intérêt à bien agripper son chapeau ! Côté mer on attend des vagues jusqu'à 4,5 mètres le matin, prudence la houle est toujours là après le nouveau pic de cette nuit et l'océan est encore bien agité.