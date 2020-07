Retrouvez tous les chantiers en cours et les évènement à venir sur les axes routiers cette semaine. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

- Chantiers en cours -

RN1 - St Paul/St Leu Hermitage/Colimaçons -Travaux de marquage

Sur la RN1 entre St Paul et St Leu, de l'échangeur Hermitage à celui des Colimaçons, travaux de marquage horizontal jusqu'au vendredi 10 juillet. Voie de droite neutralisée de 19h30 à 5h30 dans le sens Nord/Sud.

RN1 - Etang Salé/St Louis - Travaux de balayage

Sur la RN1 de l'échangeur de l'Etang Salé à celui de Bel Air à St Louis, travaux de balayage en BAU et en TPC les nuits du lundi 6 au jeudi 9 juillet. Voie neutralisée selon les besoins dans un sens puis dans l'autre de 20h à 5h.

RN1 - route du Littoral - travaux d'enlèvement et pose de BT3

Sur la RN1 rte du Littoral des Potences à la Possession sens N/O, travaux d'enlèvement et de repose de BT3 sur la chaine de blocs la nuit du vendredi 10 juillet. BAU et voie de droite neutralisées en fonction de la zone à traiter de 20h à 5h.

RN1 - RN1 rte du Littoral - travaux d'abattages des arbres

Sur la RN1 route du Littoral, travaux d'abattages des arbres derrière les gabions du PR11 au PR2 jusqu'au vendredi 17 juillet de 6h30 à 15h30. Pas de gène à la circulation.

RN2 - St Philippe / Ravine Ango et Tremblet - Travaux d'élagages

Sur la RN2 à St Philippe de Ravine Ango à Takamaka, suite des travaux d'élagage le vendredi 10 juillet puis du lundi 13 au vendredi 17 juillet sauf jour férié. Circulation alternée de 08h00 à 15h30 selon l'avancement.

RN2 - Ste Suzanne/St André - Travaux d’ent retien espace verts

Sur la RN2 entre Quartier Français Ste Suzanne et la Cocoteraie St André, travaux d'entretien espaces verts le vendredi 10 juillet. BAU neutralisée selon les besoins du chantier de 8h à 15h.

RN3 - St Pierre/Tampon - travaux de fauchage manuel en accotement

Sur la RN3 entre l'échangeur des Casernes à St Pierre et le giratoire des Azalées au Tampon, travaux de fauchage manuel en accotement le vendredi 10 juillet. BAU neutralisée en fonction de l'avancement du chantier mobile dans un sens puis dans l'autre de 7h30 à 15h.

RD10 - St Paul/Rte du Théâtre - Travaux raccordement électrique

Sur la RD10 à St Paul Route du Théâtre, à l'Eperon, travaux raccordement électrique jusqu'au 28 août 2020. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RD11 - Saint Leu - Travaux d’aménagement Carrefour RD 11/Chemin Thénor

Sur la RD 11 à St Leu, travaux d’aménagement du Carrefour RD 11/Chemin Thénor jusqu'au 24/07. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD12 - St Leu - Construction d’un mur de soutènement et parapets

Sur la RD12 Route des Colimaçons à St Leu secteur Bois de Nèfles, travaux de construction d’un mur de soutènement et parapets jusqu'au lundi 17 août. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD13 - St Leu/Route de Bras Mouton - Travaux de réalisation d'un mur de soutènement

Sur la RD13 Route de Bras Mouton à St Leu PR4+50, travaux de réalisation d'un mur de soutènement jusqu'au vendredi 4 septembre. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD18 - Etang Salé/Route de la Ravine Sèche - Travaux de tirage et d'aiguillage de câbles

Sur la RD18 Route de la Ravine Sèche à l'Etang Salé, travaux de tirage et d'aiguillage de câbles du lundi 8 juin au vendredi 28 août. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD3 - Trois Bassins/St Leu/Route Hubert Delisle - Travaux d'enfouissement de réseau d'irrigation

Sur la RD3 Route Hubert Delisle à Trois Bassins et St Leu, travaux d'enfouissement de réseau d'irrigation du lundi 2 mars au vendredi 31 juillet. Circulation alternée de 6h à 16h.

RD3 - St Joseph/Route Hubert Delisle - Travaux de tirage de câble

Sur la RD3 Route Hubert Delisle à St Joseph PR229/233, travaux de tirage de câble jusqu'au vendredi 11 septembre. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD3 - Saint Paul / Le Guillaume - Travaux de pose de poteaux télécom

Sur la RD3 Route Hubert Delisle à St Paul secteur Le Guillaume, travaux de pose de poteaux télécom du lundi 22 juin au vendredi 31 juillet. Circulation alternée de 6h à 15h.

RD36 - Le Tampon/Route Notre Dame de la Paix - Travaux de tirage et d'aiguillage de câbles

Sur la RD36 Route Notre Dame de la Paix au Tampon, travaux de tirage et d'aiguillage de câbles du lundi 15 juin au vendredi 11 septembre. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD4 - St Paul/Rte du Bois de Nèfles St Paul - Travaux mise en enrobés

Sur la RD 4 à St Paul, route du Bois de Nèfles St Paul, travaux mise en œuvre d'enrobés les nuits jusqu'au 7 août. Circulation alternée de 20h à 05h.

- Chantiers à venir -

RN1 - Route du Littoral / Rav à Malheur - Travaux réparations GBA

Sur la RN1 Rte du Littoral secteur Ravine à Malheur sens Sud/Nord, travaux de réparations de GBA les nuits du mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17 juillet. Voie de droite neutralisée de 20h à 5h en fonction des besoins du chantier.

RN1 - St Leu - travaux de prolongement des glissières de sécurité

Sur la RN1 route des Tamarins à St Leu au niveau de la ravine des Poux, travaux de prolongement des glissières de sécurité les nuits des mercredi 15 et jeudi 16 juillet. Voie de droite neutralisée au droit du chantier de 20h à 5h dans le sens N/S.

RN2 - St Philippe - travaux de balayage manuel

Sur la RN2 à St Philippe entre Grand Brûlé et le Tremblet, travaux de balayage manuel du lundi 13 au vendredi 17 juillet. BAU neutralisée dans un sens puis dans l'autre de 8h à 15h30 en fonction de l'avancement du chantier mobile.

RN6 - St Denis - travaux de pose de boucles de comptage

Sur la RN6 boulevard Sud à St Denis, au niveau du giratoire Cerf, travaux de pose de boucles de comptage la nuit du vendredi 10 juillet de 20h à 5h. Circulation interdite entre le giratoire Cerf et celui Foucherolles dans le sens Est/Ouest avec déviation par la RN102 route de la rivière des Pluies puis retour sur la RN6 par le giratoire Foucque.

RN6 - St Denis - travaux de réfection et de remise à la côte de regards EP

Sur la RN6 boulevard Sud à St Denis au niveau des carrefours avec les rues Gilbert des Molières et ravine du Butor, travaux de réfection et de remise à la côte de regards des eaux pluviales la nuit du vendredi 10 juillet. Voie de droite neutralisée au droit des carrefours dans un sens puis dans l'autre en fonction des besoins de 20h à 5h.

RD3 - St Paul/Rte Hubert Delisle - Travaux mise en œuvre d'enrobés

Sur la RD 3 à St Paul, route Hubert Delisle, travaux de mise en œuvre d'enrobés du lundi 13 au vendredi 17 juillet. Circulation alternée de 07h à 16h au droit du chantier.

-Evènements hors chantiers-

RN2 - St Denis - fermeture dominicale du Barachois

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé à la circulation le dimanche 12 juillet de 14h à 19h. Déviations dans les deux sens par les rues de Nice et Labourdonnais.