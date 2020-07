Publié il y a 52 minutes / Actualisé il y a 8 heures

Fin de partie pour la Cinor : c'est ce vendredi 10 juillet qu'a lieu l'élection du nouveau président de l'intercommunalité, au cours de la première séance du conseil communautaire. Rappelons que la future intercommunalité comptera 64 élus, la moitié de Saint-Denis et l'autre partagée entre Sainte-Marie (19 sièges) et Sainte-Suzanne (13 sièges). Petit tour d'horizon des enjeux et stratégies de ce scrutin.

