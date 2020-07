Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 21 heures

La Réunion est coupée en deux au petit matin : nuages dans l'est et grand soleil sur la côte ouest. Mais pas de panique, les éclaircies vont revenir dans la journée notamment autour du massif du volcan. Ce qui change c'est le vent, il va souffler fort dans le sud et le nord de l'île, Matante Rosina a intérêt à bien agripper son chapeau ! Côté mer on attend des vagues jusqu'à 4,5 mètres le matin, prudence la houle est toujours là après le nouveau pic de cette nuit et l'océan est encore bien agité. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La Réunion est coupée en deux au petit matin : nuages dans l'est et grand soleil sur la côte ouest. Mais pas de panique, les éclaircies vont revenir dans la journée notamment autour du massif du volcan. Ce qui change c'est le vent, il va souffler fort dans le sud et le nord de l'île, Matante Rosina a intérêt à bien agripper son chapeau ! Côté mer on attend des vagues jusqu'à 4,5 mètres le matin, prudence la houle est toujours là après le nouveau pic de cette nuit et l'océan est encore bien agité. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)