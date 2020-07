Ce vendredi 10 juillet 2020 est le Jour J pour le marché de la partie digue de la Nouvelle route du littoral (NRL). Le groupement de BTP attributaire du marché, la préfecture et la Région vont s'entretenir pour d'ultimes négociations sur l'ordre de service . Cette signature permettrait de passer les nouvelles commandes de roches nécessaires au chantier. Le président de Région, Didier Robert, l'a assuré aux transporteurs : en l'absence d'un accord ce jour le marché de la partie digue sera résilié et un nouvel appel d'offres sera lancé (Photo rb/www.ipreunion.com)

Depuis plusieurs mois maintenant, le chantier de la partie digue de la NRL tourne au ralenti. Une quasi mise à l’arrêt dû à la non signature de l’ordre de service. En janvier 2020, la Région et le groupement avaient trouvé un terrain d'entente pour assurer la continuité du chantier avec la signature d'un protocole d'accord. Ce protocole transitoire, qui avait permis la reprise du travail sur la partie digue, est arrivé à son terme à la fin du mois de juin.

La décision écrite finale, appelée ordre de service, est nécessaire pour donner de quoi suffisamment travailler aux transporteurs et assurer un nombre continu de commandes. C'est tout l'objet de la visioconférence entre la Région, la préfecture et le groupement.

Lors d'une énième table ronde le 29 juin dernier, Didier Robert avait annoncé aux transporteurs que le marché serait résilié faute d'accord ce vendredi 10 juillet 2020. Auquel cas un nouvel appel d'offres serait lancé.

- Didier Robert sûr de son plan B -

Pour l'heure, les travaux de cette partie du chantier comprise entre la Grande Chaloupe et la Possession n'avancent que très peu. Une situation prévisible depuis bien longtemps et qui retarderait encore plus l'achèvement de la NRL, si elle aboutissait à une résiliation du marché. Les délais légaux de lancement et d'attribution d'un marché public d'une telle importance sont, en effet, considérables.

Une inquiétude chez les transporteurs, qui tranche avec la position maintenue par le président de Région, qui dit travailler sur un plan B depuis un an. "Ça sera juste une question de quelques mois de plus selon Didier Robert", nous relatait Hubert Poinapin, président de du SRTT (Syndicat réunionnais des transporteurs et terrassiers). Didier Robert a promis aux syndicats que la NRL se ferait "avec des roches réunionnaises".

Par la voix de son représentant Dany Payet, l'entreprise réunionnaise Project Interface, qui milite pour l'importation de roches mauriciennes pour terminer le chantier, s'élève contre l'hypothèse d'une réalisation amoindrie de la NRL, la qualifiant "d'absurde".

"Des gisements sont immédiatement disponibles : avec une logistique maritime efficace, ils offrent la meilleure performance possible en termes d'empreinte carbone et de sécurité sanitaire et environnementale. (...) Le chantier phare de La Réunion pourrait ainsi être achevé pour le bénéfice de tous au quotidien", écrit Dany Payet.

Cette (présumée) dernière réunion sera, quoi qu'il en soit, capitale pour l'avenir du chantier de la NRL et celui des transporteurs. À son issue, on devrait savoir si le marché de la partie digue est résilié ou non. À moins qu'il ne s'agisse encore une fois d'un coup d'épée dans l'eau.

