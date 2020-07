Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La préfecture informe dans un communiqué que " pour des questions d'organisation interne, la préfecture de La Réunion, les sous-préfectures ainsi que les services de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIECCTE), de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL), de la direction de la mer Sud océan Indien (DMSOI) et de la direction des affaires culturelles de La Réunion (DACLR), seront exceptionnellement fermés le lundi 13 juillet 2020. (Photo rb/www.ipreunion.com)

La préfecture informe dans un communiqué que " pour des questions d'organisation interne, la préfecture de La Réunion, les sous-préfectures ainsi que les services de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIECCTE), de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL), de la direction de la mer Sud océan Indien (DMSOI) et de la direction des affaires culturelles de La Réunion (DACLR), seront exceptionnellement fermés le lundi 13 juillet 2020. (Photo rb/www.ipreunion.com)