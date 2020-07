Publié il y a 17 minutes / Actualisé le Jeudi 09 Juillet à 10H55

Matante Rosina est contente. Elle a vu dans le fond de sa marmite qu'il fera plutôt beau ce samedi 11 juillet 2020. Dans le même temps le vent soufflera en rafales pouvant atteidnre les 60km/h sur le nord et le sud. La houle s'est beaucoup calmée et ne dépassera pas les 2,5 mètres de haut. Et quel temps fait-il chez-vous ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

