Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

Suite à la crise sanitaire et sociale, la commune de La Possession a mis en place un mouvement de solidarité en présence de plusieurs acteurs. Il est axé autour du plan de relance socio-économique, du renforcement de l'accompagnement pour les plus fragiles, et de l'éducation plurielle et le développement du bien vivre ensemble. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Suite à la crise sanitaire et sociale, la commune de La Possession a mis en place un mouvement de solidarité en présence de plusieurs acteurs. Il est axé autour du plan de relance socio-économique, du renforcement de l'accompagnement pour les plus fragiles, et de l'éducation plurielle et le développement du bien vivre ensemble. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)