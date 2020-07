L'année scolaire est terminée, les résultats du bac sont connus, les lauréat.e.s ont la tête et le coeur à la fête. "Pour renforcer la lutte contre l'alcoolisation excessive en cette période particulièrement accidentogène", le préfet a décidé d'interdire la consommation d'alcool sur la voie publique et dans les espaces publics tous les jours jusqu'au dimanche 12 juillet 2020 de 16 heures à minuit dans les zones ci-dessous (Photo d'illustration Police nationale)

Les secteurs concernés par l'interdiction de consommation d’alcool :

- à Saint-Gilles-les-Bains rue du général de Gaulle et chemin Botard, secteur de l’Hermitage-les-Bains avenue de Bourbon, mail de Rodrigues et chemin de la plage

- à l’Etang Salé dans les secteurs de bassin Pirogue et du Gouffre, la zone littorale, sur et aux abords de la plage

- à la Petite Île dans la zone littorale, sur la plage et aux abords de la plage de la Grande Anse, incluant le parking du site

- à Saint-Pierre dans le centre-ville et le secteur du front de mer

Le préfet rappelle par ailleurs que "la vente ou l’offre gratuite de boissons alcooliques à des mineurs est interdite".

Les forces de l’ordre meneront plusieurs contrôles sur les routes. "Tout véhicule sera immobilisé et saisi en cas de contraventions délictuelles" souoigne le préfet.

