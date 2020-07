Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 6 juillet au vendredi 10 juillet 2020 sur Imaz Press :



* Lundi 6 juillet - Covid-19 : le nombre de cas journaliers dépasse à nouveau la dizaine

* Mardi 7 juillet - Remaniement : une trentaine de membres et des surprises

* Mercredi 8 juillet - Forte houle : les déferlantes atteindront jusqu'à 10 mètres

* Jeudi 9 juillet - Docteur Alain Domercq : "La Réunion a des indicateurs sociaux qui laissent craindre un développement très rapide de l'épidémie"

* Vendredi 10 juillet - Covid-19 : l'état d'urgence sanitaire est levée mais les modalités post-septaine ne sont toujours pas connues

Ce dimanche 5 juillet le bilan quotidien des nouveaux cas de Covid-19 recensés sur l'île a fait un bond : 11 cas confirmés en une journée seulement. Parmi eux, 5 autochtones. Un nombre qui dépasse la dizaine, cela n'était pas arrivé depuis... le 9 avril. Un rebond qui ne présage rien de bon, à quatre jours de la fin de la septaine obligatoire.

Plus de trente ministres et ministres délégués, dont huit entrants : le gouvernement du Premier ministre Jean Castex annoncé lundi par l'Elysée, compte son lot de surprises à commencer par les nominations d'Eric Dupond-Moretti à la Justice et Roselyne Bachelot à la Culture. Gérald Darmanin devient, lui, le plus jeune ministre de l'Intérieur de la Vème République, malgré l'accusation de viol dont il fait l'objet. ll aura la lourde de tâche de rétablir le dialogue entre l'exécutif et les forces de l'ordre, tendu depuis les mesures annoncées par son prédécesseur Christophe Castaner. Un temps pressenti à l'intérieur, Jean-Michel Blanquer conserve le ministère de l'Education nationale, auquel sont désormais rattachés la Jeunesse et les Sports. Bruno Le Maire reste à Bercy, en charge de l'Economie, des Finances et de la Relance. Jean-Yves Le Drian, numéro 2 du gouvernement Castex, garde aussi son ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.

Depuis ce mardi 7 juillet 2020 20h, La Réunion est en vigilance forte houle. Les côtes Sud et Ouest de l'ile connaissent leur deuxième épisode de houle en une semaine. Arrivée en cours d'après-midi, cette houle de Sud-ouest s'est amplifiée dans la nuit de mardi et mercredi, et se maintiendra toute la journée avec des vagues qui pourront atteindre jusqu'à 10 mètres de haut. Après une légère accalmie jeudi matin avec des vagues entre 3 et 3,5 mètres de hauteur, la houle s'intensifiera à nouveau dans la nuit de jeudi à vendredi.

Ce jeudi 9 juillet pour la nouvelle émission en Facebook Live d'Imaz Press, nous recevons dans nos locaux le président du Conseil inter régional de l'Ordre des médecins, le docteur Alain Domercq. Il est notamment l'un des signataires d'une lettre envoyée au ministère des Outre-mer pour réclamer le maintien de la septaine à l'arrivée des voyageurs sur l'île. La communauté médicale s'inquiète en effet de l'assouplissement des mesures sanitaires pendant la haute saison et la réouverture des vols vers Mayotte.

Alors que l'état d'urgence sanitaire doit se terminer ce vendredi 10 juillet 2020, la quatorzaine et la septaine obligatoire à l'arrivée sur le territoire réunionnais doivent elles aussi être levées. Mais, dans un contexte où l'on voit apparaître de nouveaux cas autochtones, les modalités de ces suppressions restent pour l'instant inconnue. Les décrets décidant des nouvelles modalités de voyage ne sont pour l'instant toujours pas publié, le remaniement du gouvernement ayant bouleversé les plans.