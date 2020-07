BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce dimanche matin 12 juillet 2020



Florent Kaouachi, porte-drapeau du kick-boxing réunionnais

Il est l'un des sportifs au palmarès le plus riche de La Réunion et la référence du kick-boxing sur l'île. Florent Kaouachi doit pourtant jongler entre sa discipline et son métier de postier. Avant son prochain combat qu'il espère pour le mois de septembre, il revient sur l'interruption de compétition due à la crise sanitaire, son nouveau partenariat avec la société de management Kartel Prod, et le développement de la boxe à La Réunion qu'il compte bien impulser.

À 20 ans le Réunionnais Kassàn Benjamin publie son premier roman

Kassàn Benjamin, un Réunionnais de 20 ans, féru de paranormal et de philosophie a publié cette année son premier roman aux éditions Jets d'Encre. "Omniprésent" est un roman paranormal qui questionne le lecteur sur la nature humaine. Entre ses études, l'écriture de ses prochains romans et ses séances de dédicaces, le jeune écrivain s'et confié à Imaz Press.

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press : Covid-19, remaniement, houle, clusters à La Réunion, septaine

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 6 juillet au vendredi 10 juillet 2020 sur Imaz Press.

Un botaniste confiné par la pandémie dans son jardin tropical

D'une forêt luxuriante surgit la chevelure blanche d'Alberto Gomez. Quand la pandémie s'est déclarée, ce passionné de botanique s'est confiné dans le jardin qu'il a créé en Colombie, pays dont la biodiversité est l'une des plus riches de la planète.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Entre nuages et soleil

Le temps est un peu étrange ce dimanche 12 juillet 2020, se dit Matante Rosina. Elle a vu qu'il y aura des nuages le matin dans l'est et du soleil dans l'ouest. Elle a aussi vu que la grisaille finira pas s'installer dans l'ouest l'après-midi mais le soleil dominera dans le sud. Tout cela lui fait un peu perdre le nord. Pouvez-vous l'aider et lui dire quel temps il fait chez-vous ?