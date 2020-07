Publié il y a 1 heures / Actualisé le Jeudi 09 Juillet à 23H58

Le temps est un peu étrange ce dimanche 12 juillet 2020, se dit Matante Rosina. Elle a vu qu'il y aura des nuages le matin dans l'est et du soleil dans l'ouest. Elle a aussi vu que la grisaille finira pas s'installer dans l'ouest l'après-midi mais le soleil dominera dans le sud. Tout cela lui fait un peu perdre le nord. Pouvez-vous l'aider et lui dire quel temps il fait chez-vous ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

