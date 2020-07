Alors que les vacances ont débuté vendredi 3 juillet 2020 pour les élèves réunionnais, certains d'entre eux ne sont pas tout à fait libre des obligations scolaires. Après deux mois de confinement, et donc deux mois sans cours en présentiel, certains élèves ont pris du retard. Pour y pallier, l'Académie de La Réunion propose le dispositif "Vacances apprenantes", lancé dans plusieurs communes de l'île.

Les vacances apprenantes se composent de trois dispositifs différents : l'école ouverte, les colonies apprenantes et les accueils de loisirs apprenants.



L'école ouverte est un programme qui existait déjà auparavant pour les petites vacances. Il a été étendu pour les vacances australes, et s'adresse aux élèves du CP à la terminale. "Le matin, les élèves sont accueillis pour de l'apprentissage pédagogique, et l'après-midi est dédié à des activités ludiques, comme le sport, la culture…" liste le rectorat.



Pour l'heure, 11 collèges et 17 écoles sont ouverts aux élèves un peu partout dans l'île.



Pour les colonies de vacances, les associations responsables ont fait appel à des professeurs pour intervenir durant les séjours afin de dédiés certaines plages horaires à la pédagogie. "Six communes ont déposé des dossiers pour des séjours prévus en août" précise le rectorat.



Enfin, les accueils de loisirs fonctionnent sur le même principe que les centres aérés traditionnels, le volet apprentissage en place. Comme pour les colonies, des professeurs vont intervenir quelques heures par semaine pour proposer du contenu pédagogique à destination des enfants. "Douze communes ont déposé leur dossier, qui seront validé par une commission le 15 juillet" termine le rectorat.

- Une rentrée peut-être décalée -

Dès la rentrée du 8 juin, date où certains élèves de primaires ont pu retrouver le banc de l'école, certaines villes comme Le Port avait annoncé mettre en place des mercredis et des vacances apprenantes. "Cela fait quelques temps qu'ils n'ont pas été dans l'apprentissage, il ne faut pas perdre les bases et entamer une nouvelle année sur le bon pied" avait souligné l'adjointe scolaire du groupe scolaire Françoise Dolto



A Saint-Denis aussi, la possibilité des vacances apprenantes avaient séduit. "Il vaut mieux venir passer quelques jours à l'école pendant les vacances pour ne pas totalement décrocher" avait expliqué l'inspecteur d'académie Jean-François Salles.



A noter que la rentrée pourrait être décalée d'une ou deux semaines, sur décision de la nouvelle rectrice ou du nouveau recteur.