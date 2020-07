BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce lundi matin 13 juillet 2020



Conflits à l'Université de La Réunion sur fond de liberté d'expression

Les tensions autour de liberté d'expression s'accentuent à l'Université de La Réunion. Depuis la suppression du canal Expression libre en novembre 2019, lieu où le personnel pouvait s'exprimer librement comme l'indique le nom, certains syndicats et la présidence de l'université se livrent une bataille sur la liberté d'expression.

Denis Richefeu : "quitter La Réunion pour le Chili m'a fait grandir d'un coup"

Le VIA (volontariat international en administration) ouvre la possibilité à des étudiants ou jeunes diplômés d'accomplir une mission professionnelle à l'étranger. Des expériences qui permettent de prendre des responsabilités importantes et de gagner rapidement en autonomie. Denis Richefeu, 27 ans, originaire de Saint-André, a suivi ses études de commerce à La Réunion, avant de les poursuivre à Bordeaux. Attiré par l'Amérique Latine, il prend l'initiative de proposer à Business France un VIA afin de s'insérer dans le monde professionnel. Banco : 6 mois plus tard, il part s'installer à Santiago, capitale du Chili. À quelques jours de son retour en métropole il témoigne sur son expérience et il souligne : "quitter La Réunion pour le Chili m'a fait grandir d'un coup".

Le Premier ministre Jean Castex parle d'"île" en Guyane

Le Premier ministre Jean Castex, récent remplaçant d'Edouard Philippe a à peine posé le pied sur le territoire ultramarin, situé entre le Brésil et le Suriname, que les réseaux sociaux sont en ébullition. Lors de son allocution il a indiqué que "le ministre Lecornu restera demain avec vous et auprès des acteurs socio-économiques de l'île en particulier". Une phrase qui en a fait tiquer plus d'un, la Guyane française n'étant pas une île. Mais le Premier ministre se trouvait à ce moment là sur la presqu'île de Cayenne, ce qui peut expliquer la tournure. Une sortie qui n'est pas passée inaperçue et a permis à plus d'un élu de régler ses comptes sur Twitter

Covid-19 : 16 nouveaux cas confirmés à La Réunion, dont 14 dépistés à l'aéroport

Forte hausse du nombre de cas journaliers, ce dimanche 12 juillet 2020. La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 16 nouveaux cas de coronavirus Covid-19 enregistrés à La Réunion à 15h00, soit un total de 593 cas depuis l'apparition du premier cas le 11 mars 2020. Parmi ces nouveaux cas dont le contact tracing est en cours, 2 sont issus d'une évacuation sanitaire au titre de la solidarité régionale, 14 ont été dépistés positives à leur arrivée à l'aéroport depuis vendredi. Soit un jour avant le décret rendant obligatoire les tests obligatoires 72 heures avant le départ pour les voyageurs à destination de La Réunion.

Le Tampon : un concours pour les maisons fleuries

La commune du Tampon organise cette année encore, le concours "Maisons fleuries". Pour participer, inscrivez-vous auprès du service environnement de la mairie jusqu'au août 2020. Les visites de présélection auront lieu début septembre. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le 0262 35 57 74

La pa Météo France i di, sé zot i di - Grand soleil pour tout le monde excepté le Sud

Matante Rosina n'a de bonnes nouvelles pour tout le monde en ce lundi 13 juillet 2020. Le début de semaine sera ensoleillé pour l'ensemble de La Réunion, à l'exception des sudistes malchanceux. Saint-Philippe sera notamment sous la pluie le matin, avant de bénéficier d'un temps aussi clément que les autres communes de l'île dans l'après-midi.