Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le Premier ministre Jean Castex, récent remplaçant d'Edouard Philippe a à peine posé le pied sur le territoire ultramarin, situé entre le Brésil et le Suriname, que les réseaux sociaux sont en ébullition. Lors de son allocution il a indiqué que "le ministre Lecornu restera demain avec vous et auprès des acteurs socio-économiques de l'île en particulier". Une phrase qui en a fait tiquer plus d'un, la Guyane française n'étant pas une île. Mais le Premier ministre se trouvait à ce moment là sur la presqu'île de Cayenne, ce qui peut expliquer la tournure. Une sortie qui n'est pas passée inaperçue et a permis à plus d'un élu de régler ses comptes sur Twitter (Photo d'illustration AFP)

