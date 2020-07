BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du mardi 14 juillet 2020 :



Un 14 juillet pas comme les autres

La fête nationale a un goût particulier cette année : pas de feu d'artifice, ni de grandes processions pour ce 14 juillet 2020. A La Réunion comme en métropole, les grands rassemblements restent interdits en raison de l'épidémie de Covid-19. Les cérémonies se feront donc en petit comité.

Plusieurs cérémonies dans l'île, en petit comité

C'est la carte postale traditionnelle pour le 14 juillet : les bals, les feux d'artifices, les défilés militaires, ... Mais avec la crise sanitaire, il a fallu revoir la copie. Les feux d'artifices du 14 juillet ont été annulés les uns après les autres. Et aujourd'hui aucun maire de La Réunion ne compte organiser ce spectacle pyrotechnique. Les municipalités ne voulaient pas prendre le risque de concentrer trop de personnes venues observer les fusées multicolores. Les communes n'ont pas trop la tête à la fête mais beaucoup ont cependant maintenu une cérémonie protocolaire, souvent en petit comité. Retrouvez la liste des événements maintenus ci-dessous

La Ligue des droits de l'Homme appelle à défiler pour le 14 juillet

Alors que la Fête nationale de ce mardi 14 juillet 2020 se déroule en comité restreint un peu partout en France, la Ligue des droits de l'Homme réunionnaise appelle la population à défiler sur le Barachois de Saint-Denis. Le mot d'ordre : "refonder la citoyenneté". Le rendez-vous est donné à 9 heures 30 au mémorial du Barachois et s'achèvera à la Colonne de la Victoire, monument aux morts de l'avenue de la Victoire

Saint-Gilles : travaux d'urgence sur le port de plaisance et la plage des Roches Noires

À partir du 15 juillet 2020, des travaux d'urgence sont programmés sur le port de plaisance de Saint-Gilles les Bains et la plage des Roches Noires. La veille, les rues de la Poste et du port seront fermées. Dès le mercredi et pendant toute la durée des travaux, la plage des Roches Noires sera fermée au public, la baignade et les activités nautiques sont également interdites. Nous publions ici le communiqué du TCO.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps plus gris que bleu blanc rouge

C'est une journée un peu grisâtre et venteuse qui s'annonce pour la fête nationale. Le littoral dans l'est va connaître des averses dans la matinée, tandis que le soleil sera plus présent de l'autre côté de l'île. Matante Rosina a envie de lumière ce matin alors elle va aller voir sa copine Matante Mimose pour faire un tour dans la Savane de Saint-Paul. Mieux vaut éviter le bord de mer en plus, la mer s'annonce à nouveau agitée.