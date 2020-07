C'est la carte postale traditionnelle pour le 14 juillet : les bals, les feux d'artifices, les défilés militaires, ... Mais avec la crise sanitaire, il a fallu revoir la copie. Les feux d'artifices du 14 juillet ont été annulés les uns après les autres. Et aujourd'hui aucun maire de La Réunion ne compte organiser ce spectacle pyrotechnique. Les municipalités ne voulaient pas prendre le risque de concentrer trop de personnes venues observer les fusées multicolores. Les communes n'ont pas trop la tête à la fête mais beaucoup ont cependant maintenu une cérémonie protocolaire, souvent en petit comité. Retrouvez la liste des événements maintenus ci-dessous. (Photo d'illustration rb.www.ipreunion.com)

• Saint-Denis

Cérémonie militaire à l’occasion de la fête nationale en présence des autorités territoriales et militaires, de 10h à 12h. La cérémonie se déroulera au jardin de l’État en comité restreint (interdit au public). Cette cérémonie rendra hommage aux personnels soignants et à l’ensemble des acteurs mobilisés dans la lutte contre l’épidémie. Elle comprendra, un défilé aérien et mettra notamment à l’honneur la participation de nos armées à la lutte contre le Covid-19, à travers l’opération " Résilience ". Un hommage au Général de Gaulle sera également rendu.

• Saint-Pierre

Une cérémonie commémorative restreinte se tiendra sur la place des Victoires (Boulevard Hubert Delisle) le Mardi 14 juillet 2020 à 10 heures. A cette occasion, un hommage sera rendu aux associations et personnels de santé ayant œuvré durant la crise sanitaire.

• Saint-Paul

En raison du contexte sanitaire actuel lié à la pandémie de Covid-19, le traditionnel feu d’artifice, habituellement organisé à l’occasion du 14 Juillet est annulé. La traditionnelle cérémonie de dépôt de gerbes se tiendra, tout de même, au Jardin de la Liberté ce mardi 14 juillet 2020 à partir de 10h30 au jardin de La Liberté.

• Saint-Louis

Dépôt de gerbes le mardi 14 juillet 2020, au monument aux morts de Saint-Louis " Maréchal Leclerc

• Saint-André

Honneurs militaires et traditionnel dépôt de gerbes le mardi 14 juillet 2020 à 9h00 aux Monument aux Morts en face de la Mairie.

• Le Port

Cérémonie de dépôt de gerbes : Le mardi 14 juillet 2020 à 08h30, Au Monument aux Morts, Sur la place de l'église Sainte Jeanne d' Arc.

• Saint-Benoît

La fête nationale sera célébrée lors d'un dépôt de gerbes ce lundi 13 juillet à 9h au monument aux morts. Le traditionnel défilé et le feu d'artifice n'auront pas lieu.

• Saint Joseph

8 h 30 : cérémonie de remise de la médaille départementale et communale du travail (Halle de Saint-Joseph).

10 h 00 : cérémonie républicaine en l’honneur des nouveaux citoyens d’honneur de la ville (Halle de Saint-Joseph).

11 h 30 : cérémonie patriotique de la Fête Nationale : dépôt de gerbes (Monument aux morts du centre-ville), en présence des autorités, des anciens combattants ainsi que des jeunes sapeurs pompiers et pompiers volontaires de Saint-Joseph (troupes à pied).

• Petite-Île

10 h : cérémonie patriotique, et présentation des associations de la ville sur le mode " d’un défilé statique " à l’instar de la manifestation sur le plan national avec le défilé militaire statique sur la place de la Concorde. Un défilé de voitures lontan est encore au programme pour ce 14 juillet à la Petite-Île.

• Entre-Deux

Ce 231e anniversaire de la prise de La Bastille sera célébré en comité restreint, ce lundi 13 juillet au Monument aux morts, dès 18 h 30.

• Etang-Salé

Un dépôt de gerbes aura lieu mardi 14 juillet 2020 à partir de 10 h 30 au Monument aux morts (place du Général-de-Gaulle – L’Étang-Salé les Hauts).– Le Tampon