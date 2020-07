Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Jean-Marie Virapoullé, ancien candidat à la mairie de Saint-André, a demandé ce lundi 13 juillet 2020 l'annulation du maire Joé Bédier et de ses adjoints. Joé Bédier dénonce cette demande et accuse Jean-Marie Virapoullé de contester "des délibérations pour lesquelles il a brillé, lui et ses colistiers élus de l'opposition, par leur absence". Nous publions son communiqué ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

