Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 11 heures

C'est une journée un peu grisâtre et venteuse qui s'annonce pour la fête nationale. Le littoral dans l'est va connaître des averses dans la matinée, tandis que le soleil sera plus présent de l'autre côté de l'île. Matante Rosina a envie de lumière ce matin alors elle va aller voir sa copine Matante Mimose pour faire un tour dans la Savane de Saint-Paul. Mieux vaut éviter le bord de mer en plus, la mer s'annonce à nouveau agitée. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

C'est une journée un peu grisâtre et venteuse qui s'annonce pour la fête nationale. Le littoral dans l'est va connaître des averses dans la matinée, tandis que le soleil sera plus présent de l'autre côté de l'île. Matante Rosina a envie de lumière ce matin alors elle va aller voir sa copine Matante Mimose pour faire un tour dans la Savane de Saint-Paul. Mieux vaut éviter le bord de mer en plus, la mer s'annonce à nouveau agitée. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)