Alors que la Fête nationale de ce mardi 14 juillet 2020 se déroule en comité restreint un peu partout en France, la Ligue des droits de l'Homme réunionnaise appelle la population à défiler sur le Barachois de Saint-Denis. Le mot d'ordre : "refonder la citoyenneté". Le rendez-vous est donné à 9 heures 30 au mémorial du Barachois et s'achèvera à la Colonne de la Victoire, monument aux morts de l'avenue de la Victoire. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Les Réunionnais ont en partage, chaque année, deux célébrations civiles majeures : le 20 décembre, commémorant l’abolition de l’Esclavage, et le 14 juillet rappelant l’accès du peuple à la Citoyenneté" rappelle la LDH dans son communiqué. C'est pourquoi elle souhaite faire vivre la citoyenneté, en proposant un rassemblement symbolique, dans le respect des gestes barrières.

"Toutes associations et organisations de la société civile et à tous les Réunionnaises et Réunionnais" est invité à participer à cette marche, tandis que les célébrations officielles du 14 juillet se dérouleront dans le Jardin de l'Etat de Saint-Denis.

Une gerbe de fleurs sera déposée au monument aux morts, afin de rendre hommage à "tous ceux qui ont donné leur vie pour le droit à la dignité humaine et pour la Citoyenneté".