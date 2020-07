Après l'intervention télévisée d'Emmanuel Macron ce mardi 14 juillet, les élus réunionnais réagissent aux différentes annonces faites lors de l'interview menée par Léa Salamé et Gilles Bouleau. Nous publions leurs réactions ci-dessous. (Photo AFP)

• Jean-Luc Poudroux, député

Le Président de la République a renoué avec la tradition de l'interview du 14 juillet et je l'en félicite parce que les Français, en ces moments difficiles, ont besoin de paroles et d'actes forts. Mais les nouvelles ne sont pas bonnes. Les Français doivent s'attendre à un nouveau pic de l'épidémie en même temps que l'augmentation d'un million de chômeurs supplémentaires d'ici un an.

J'ai vu un Président de la République inquiet, au ton grave et quelque peu confus à certains égards. Comment va se dérouler la rentrée scolaire de nos enfants ? Comment passer la crise sanitaire ? Avec quel traitement, quelles mesures en matière de prévention ? Comment voyager en toute sécurité ? Comment limiter la casse économique pendant cette crise ? Comment maintenir les emplois et la consommation ? Comment aller de l'avant ?

Si le Président Macron a fait des annonces importantes, nul ne sait encore si elles seront suffisantes pour passer le cap. Pas d'augmentation ni de baisse d'impôts, décalage de la suppression de la taxe d'habitation, pas de rétablissement de l'impôt sur la fortune, 300 000 projets de contrats d'insertion sans doute portés par les collectivités territoriales, 100 000 services civiques, 200 000 places supplémentaires dans des formations qualifiantes pour les jeunes avec un accompagnement social, poursuite de la réforme sur les retraites et 146 mesures pour la transition écologique, industrielle et environnementale estimée à environ 100 milliards d'euros sur 10 ans.

L'intervention du Président de la République m'a paru plus préoccupée par une échéance à 6 mois plutôt qu'à 2 ans. Nous traversons bien une période trouble et je ne suis pas sûr que la promesse d'un référendum sur l'écologie y change grand chose.

Il me paraît important sinon fondamental que les élus locaux et les parlementaires soient les relais de confiance privilégiés avec la population, et qu'avec les services de l'Etat, nous trouvions ensemble le dialogue le plus clair, le plus facilitateur pour rendre l'action politique la plus efficace, La plus cohérente possible.

Il en va de l'avenir de notre démocratie. Nos valeurs et nos idéaux de Liberté, d'Egalité et de Fraternité demeurent fortes.