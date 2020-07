Après l'intervention télévisée d'Emmanuel Macron ce mardi 14 juillet, les élus réunionnais réagissent aux différentes annonces faites lors de l'interview menée par Léa Salamé et Gilles Bouleau. Nous publions leurs réactions ci-dessous. (Photo AFP)

• Jean-Luc Poudroux, député

Le Président de la République a renoué avec la tradition de l'interview du 14 juillet et je l'en félicite parce que les Français, en ces moments difficiles, ont besoin de paroles et d'actes forts. Mais les nouvelles ne sont pas bonnes. Les Français doivent s'attendre à un nouveau pic de l'épidémie en même temps que l'augmentation d'un million de chômeurs supplémentaires d'ici un an.

J'ai vu un Président de la République inquiet, au ton grave et quelque peu confus à certains égards. Comment va se dérouler la rentrée scolaire de nos enfants ? Comment passer la crise sanitaire ? Avec quel traitement, quelles mesures en matière de prévention ? Comment voyager en toute sécurité ? Comment limiter la casse économique pendant cette crise ? Comment maintenir les emplois et la consommation ? Comment aller de l'avant ?

Si le Président Macron a fait des annonces importantes, nul ne sait encore si elles seront suffisantes pour passer le cap. Pas d'augmentation ni de baisse d'impôts, décalage de la suppression de la taxe d'habitation, pas de rétablissement de l'impôt sur la fortune, 300 000 projets de contrats d'insertion sans doute portés par les collectivités territoriales, 100 000 services civiques, 200 000 places supplémentaires dans des formations qualifiantes pour les jeunes avec un accompagnement social, poursuite de la réforme sur les retraites et 146 mesures pour la transition écologique, industrielle et environnementale estimée à environ 100 milliards d'euros sur 10 ans.

L'intervention du Président de la République m'a paru plus préoccupée par une échéance à 6 mois plutôt qu'à 2 ans. Nous traversons bien une période trouble et je ne suis pas sûr que la promesse d'un référendum sur l'écologie y change grand chose.

Il me paraît important sinon fondamental que les élus locaux et les parlementaires soient les relais de confiance privilégiés avec la population, et qu'avec les services de l'Etat, nous trouvions ensemble le dialogue le plus clair, le plus facilitateur pour rendre l'action politique la plus efficace, La plus cohérente possible.

Il en va de l'avenir de notre démocratie. Nos valeurs et nos idéaux de Liberté, d'Egalité et de Fraternité demeurent fortes.



• Olivier Hoarau, maire du Port

Le Président de la République s’est exprimé aujourd’hui, jour de la fête nationale. Il est venu lui-même expliciter le chemin sur lequel il entend guider la France pour les prochaines années. Dialogue social, réindustrialisation, protection de l’environnement, tous ces vœux pieux nous les entendons et nous les invoquons depuis longtemps déjà.

Pour autant, force est de constater que jusqu’alors le chemin emprunté n’a pas été couronné de succès. Malgré l’action de l’ancien Premier ministre, il y avait manifestement une rupture entre les décisions prises au sommet de l’État et la réalité de nos territoires.

Désormais, le Président répète son souhait d’une nouvelle décentralisation où les " premiers de cordée " pour reprendre son expression, c’est-à-dire les élus locaux, seraient au cœur des priorités qui définissent le chemin sur lequel le pays doit s’engager pour réussir ses transitions.

Encore une fois, je le dis, j’ai fait des propositions à ce sujet. Nous devons, ici à La Réunion, nous saisir de cette opportunité pour tenir la plume d’un " Projet de décentralisation Réunionnais ".

Il est temps d’écrire notre propre histoire en décidant dès aujourd’hui pour notre avenir.

Les circonstances que nous connaissons, exigent de nous d’être responsables et de faire preuve d’unité. Toutefois, pour que le peuple Réunionnais soit uni, il faut que nous travaillons à la réduction des inégalités sociales, à une justice exemplaire, à la reconnaissance de notre histoire et à la valorisation de notre identité culturelle.

Nous devons être les décideurs pour nous et par nous-mêmes. Nous devons définir ensemble nos stratégies de développement sur l’économie bleue, sur la création d’un hub maritime océan Indien qui permettra notre rayonnement au-delà du bassin régional, sur l’économie verte, sur l’autonomie énergétique, sur l’autosuffisance alimentaire…il nous faut un plan !

Construisons une véritable stratégie de planification sur nos axes prioritaires de développement. Rappelons-nous simplement que nous avons 5 enjeux majeurs : la création d’emploi, la protection de l’environnement, la réduction des inégalités, l’Éducation et notre identité culturelle transcendant nos frontières.

Le Président de la République souhaite un nouveau chemin…nous sommes prêts à écrire le nôtre qui conduira à la réussite de La Réunion.