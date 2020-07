Alors qu'il se promenait dans le jardin des Tuileries à Paris en compagnie de son épouse, le président de la République Emmanuel Macron a été interpellé par plusieurs gilets jaunes. La confrontation a eu lieu ce mardi 14 juillet 2020, après le défilé. Les gilets jaunes lui demandent notamment de "virer la BRAV" (Brigade de répression de la violence motorisée), spécialisée dans le "maintien de l'ordre". (Images Facebook Images Kouliomj Richard / Cerveaux non disponibles, photo d'illustration AFP)

Suite au défilé du 14 juillet, le président Emmanuel Macron est interpellé par plusieurs gilets jaunes. "Virez la BRAV" lui demandent-ils, "on en peut plus". "Soyez cool" leur répond le président, "ça fait 18 mois qu'on est cool".

Emmanuel Macron se défend estimant être respectueux : "on est un jour férié, vous m'interpellez alors que je me balade avec mon épouse". Le président reste discuter pendant quelques instants avec les gilets jaunes en défendant l'intérêt de la BRAV. L'échange se termine bien, et les gilets jaunes remercient le président pour le temps accordé.

Regardez (cliquez sur la vidéo pour la voir en format réel) :