BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du mercredi 15 juillet 2020 :



Les Prud'hommes valident le "motif économique" pour l'un des agents licenciés en 2018

Courant 2018, six cadres et trois agents des Musées régionaux ont été licenciés par la direction. Le motif invoqué : "économique". La Chambre régionale des comptes s'était étonnée de ces licenciements à tour de bras, suite à de larges dépenses entreprises par la direction des musées. D'anciens salariés ont tenté un recours devant les Prud'hommes, estimant leur licenciement abusif. Pourtant le 12 juin le conseil a donné raison aux Musées régionaux en validant le motif économique pour l'un d'entre eux.

Covid-19 : lancement de la campagne de dépistage à Saint-Louis

L'Agence régionale de Santé (ARS) lance ce mercredi 15 juillet 2020 une vaste campagne de dépistage de Covid-19. Elle débute à Saint-Louis, première commune à être volontaire pour le lancement du dispositif. Un stand sera présent dès 7 heures du matin aux abords du marché forain pour proposer aux habitants un dépistage gratuit. Imaz Press sera en live, suivez-nous.

Tests gratuits : irez-vous vous faire dépister sur les marchés ?

L'Agence régionale de santé a annoncé mettre en place une campagne de dépistage du Covid-19 en commençant par la ville de Saint-Louis. Des tests y sont effectués gratuitement pour repérer plus facilement l'apparition des cas autochtones (qui ne sont donc pas liés à un voyage récent) et pour avoir une meilleure estimation de la circulation virale. Alors irez-vous vous faire tester ?

Emmanuel Macron annonce vouloir rendre obligatoire "les masques dans les lieux publics clos"

Lors de son interview face à Léa Salamé et Gilles Bouleau ce mardi 14 juillet 2020, Emmanuel Macron a annoncé vouloir rendre obligatoire "les masques dans les lieux publics clos" dès le 1er août. Il assure par ailleurs que bien l'épidémie "reparte un peu", la France est prête à affronter une deuxième vague du virus.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un peu de vent, un peu de pluie, un peu de houle

Ce sera grosso modo le même temps que ce mardi ! Matante Rosina a regardé dans sa boule de cristal et elle y a vu un peu de vent sur les côtes est et sud, quelques pluies dans l'intérieur de l'île et des températures jusqu'à 26 degrés sur le littoral et 19 degrés dans les cirques. La houle va se réveiller dans le sud avec des vagues de 2 mètres.