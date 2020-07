Dans la continuité de 2019, le Centre d'Information et de Documentation Jeunesse (CIDJ) en partenariat avec la Région Île-de-France, a mis en place un programme d'accompagnement spécifique dédié aux jeunes d'Outre-Mer arrivant en région Île-de-France. En partenariat fort avec le Centre régional d'information jeunesse Réunion (CRIJ) et en collaboration avec les CRIJ de Mayotte, Guadeloupe et Nouvelle Calédonie, l'objectif est de proposer un suivi personnalisé afin de faciliter leur installation et leur insertion étudiante, professionnelle et citoyenne et ainsi renforcer les chances de réussite. Nous publions ci-dessous le communiqué. (photo illustration rb / www.ipreunion.com)

Bien que les mesures de confinement liées à la crise sanitaire dû au coronavirus Covid-19 soient toujours en vigueur, nombreux sont les jeunes qui, tous les ans, et notamment à la rentrée scolaire, partent de La Réunion pour rejoindre la Métropole, dans le cadre de leurs études, une formation ou un emploi. Afin de les accompagner dans leur installation et faciliter leur insertion étudiante, citoyenne et professionnelle, le CIDJ (Centre d’Information et Documentation Jeunesse basé à Paris) en partenariat avec la Région Île-de-France, a mis en place un programme d’accompagnement spécifique dédié aux jeunes d’Outre-Mer, arrivant en Île-de-France et notamment sur Paris.

Après un premier évènement organisé en octobre 2019 dans le cadre des conventions de partenariat signées entre la Région Île-de-France et les Régions, Département et Collectivités d’Outre-mer, dont la Région Réunion et le Département de Mayotte, qui a vu la participation de 90 jeunes, dont 40 provenant de La Réunion, le CIDJ a souhaité renforcer cette action.

Ainsi, le programme Mobil’Jeunes, accessible tout au long de l’année, propose aujourd’hui un suivi individualisé en fonction de leurs besoins et de leurs questions (orientation, études, logement, transports, emploi, loisirs…) mais aussi un espace de partage d’expériences et de ressources entre pairs et avec les partenaires. Le CRIJ Réunion est ainsi la ressource locale dans le cadre de ce dispositif et constitue un contact privilégié pour tout étudiant partant en mobilité au départ de La Réunion.

Infos pratiques :

Le programme Mobil’Jeunes est accessible tout au long de l’année pour tous les jeunes résidants en Île -de-France et provenant d’un territoire d’Outre-Mer. A travers d’un suivi individualisé et des rencontres collectives, les conseillers du CIDJ proposent des informations sur les démarches à réaliser dès leur arrivée (logement, transport, aides financières), un accompagnement en fonction de leur situation (orientation, emploi/stage/alternance, droits, loisirs, culture) et une mise en réseau avec d'autres étudiants ultramarins.

Pour s’inscrire au programme Mobil’Jeunes, cliquer ici