Publié il y a 1 heures / Actualisé le Lundi 13 Juillet à 17H09

Ce sera grosso modo le même temps que ce mardi ! Matante Rosina a regardé dans sa boule de cristal et elle y a vu un peu de vent sur les côtes est et sud, quelques pluies dans l'intérieur de l'île et des températures jusqu'à 26 degrés sur le littoral et 19 degrés dans les cirques. La houle va se réveiller dans le sud avec des vagues de 2 mètres. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

