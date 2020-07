BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du jeudi 16 juillet 2020 :



Ce mercredi 14 juillet 2020, la préfecture a tenu une conférence de presse pour faire le point sur les nouveaux dispositifs de lutte contre le Covid-19. Les autorités n'avaient pas fait de point sanitaire depuis le 29 mai dernier, soit il y a plus d'un an et demi. Et malgré les cas autochtones qui repartent à la hausse, la préfecture se veut rassurante. Peu d'annonces ont été faite en dehors des rappels des mesures annoncées ces derniers jours. Le mot d'ordre de ces 45 minutes reste finalement de compter sur la responsabilité personnelle de chacun.

Ce jeudi 16 juillet se tient le premier conseil communautaire du TCO depuis les élections municipales. Les "intercommunales" continuent donc avec au menu l'élection du ou de la président.e de l'interco du Territoire de la côte ouest. Et les enjeux sont grands dans cette intercommunalité qui a la main sur l'eau, l'assainissement et le traitement des déchets. Décryptage.

Jean Castex a dévoilé mercredi dans sa déclaration de politique générale ses mesures afin de "ressouder" la France ébranlée par la crise du coronavirus, en érigeant la "lutte contre le chômage" en priorité "absolue" de la fin du quinquennat et en insistant sur le rôle des territoires.

Après la session de rattrapage, 95,6 % des élèves de terminale de La Réunion ont obtenu leur baccalauréat. Rappelons qu'à cause de la crise sanitaire, les épreuves physiques ont été annulées et seul le contrôle continu a été pris en compte. Un examen un peu particulier pour les lycéens. Nous publions le communiqué du rectorat ci-dessous.

Activités physique ou culinaire, yoga, ou encore massage et réflexologie plantaire, le Centre social et culturel Coeur Saignant et la ville du Port vous proposent des activités dans le cadre de la Semaine du bien-être qui se déroulera du 20 au 24 juillet 2020. Les places étant limitées, une inscription est obligatoire. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville

Il fera beau, il fera bon ce jeudi matin sur toute La Réunion. Dans les cirques les éclaircies seront au rendez-vous. Il fera un peu plus frais et Matante Rosina sort sa petite laine, mais rien d'impressionnant en cette saison. La mer, elle, reste forte avec des vagues jusqu'à 2 mètres de hauteur dans le sud-ouest.