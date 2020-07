Ce mercredi 15 juillet 2020, lors de sa tournée quotidienne, l'équipe de Contrôle médiation sûreté (CMS) du réseau de transport Alternéo a été amenée à intervenir suite à l'agression de deux jeunes filles par deux individus, survenue au marché couvert de Saint-Pierre dans l'après-midi. Ces derniers ont pu intervenir rapidement pour leur porter secours et immobiliser les agresseurs afin de les remettre à la police. Nous publions le communiqué d'Alternéo ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La rapidité d'action de l'équipe Alternéo a permis en premier lieu de porter secours aux victimes mais également de tenir à disposition des forces de l'ordre les deux individus incriminés.

Après arrivée des secours et de la Police Nationale, les deux individus ont été interpellés. Les jeunes filles ont été prises en charge et leurs parents ont pu déposer plainte. La Direction d'Alternéo dénonce ces actes odieux contre ses clientes, qui plus est mineures, et leur apporte tout son soutien.

La Direction se félicite de l'intervention de ses équipes qui démontre l'efficacité du dispositif CMS mis en oeuvre par Transdev et qui fait ses preuves sur tous les réseaux de bus de l'île. Nous espérons que ces promptes et fermes réponses seront de nature à dissuader les fauteurs de trouble et continuer à rassurer nos clients dans leur usage du réseau de bus.