Un accident a eu lieu ce début d'après-midi, au lieu-dit de La Plaine des Grègues, à Saint-Joseph. Sur la route de Bel Air, un automobiliste est sorti de route et tombé dans un ravin d'une cinquantaine de mètres. Le véhicule a pris feu et la victime est décédée dans les flammes. Parallèlement, un second accident impliquant un 4x4 et une moto est survenu à Trois-Bassins, aux abords de la Souris Chaude. Le motard et la conductrice de la voiture, tous les deux âgés d'une quarantaine d'années, sont malheureusement décédés après avoir été déclarés en état d'urgence absolue. Trois jeunes ont été blessés légèrement. (Photo rb/www.ipreunion.com)

