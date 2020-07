Ce mercredi 15 juillet, le nouveau Premier ministre Jean Castex a effectué sa déclaration de politique générale devant les députés de l'Assemblée nationale. Il a présenté ses mesures : plan de relance suite à la crise sanitaire, lutte contre le chômage, écologie, lutte contre l'islamisme radical, une réforme des retraites toujours nécessaire, et un rôle plus important pour les territoires. Voici les élections des élus réunionnais suite à son discours. (Photo d'illustration AFP)

• La députée Nadia Ramassamy

"Le nouveau Premier ministre Jean CASTEX a prononcé aujourd’hui devant les députés son discours de politique générale, dans lequel il affirme vouloir réconcilier les France, dont la France des Outre-mer, à travers l’écoute, la compréhension et la restauration de la confiance entre Français et gouvernement.

Si le Premier ministre se félicite de l’action menée par le gouvernement ces trois dernières années, il est cependant difficile d’y trouver un quelconque réconfort au regard des manquements répétés depuis le début du quinquennat.

Comment parler de confiance quand le Fonds Exceptionnel d’Investissement (FEI), dont les objectifs principaux sont d’améliorer l’accès à l’eau potable, de développer les infrastructures d’assainissement et de prévenir les risques majeurs, ne s’élève en 2020 qu’à 110 millions d’euros, alors qu’il devait originellement atteindre 500 millions d’euros annuels ?

En outre, le Premier ministre a longuement parlé de transition écologique, laquelle devra passer pour les logements des Français par la rénovation thermique. Comment croire que le gouvernement apportera autant d’attention dans les territoires ultramarins que dans l’Hexagone quand le Plan Logement Outre-mer 2019-2022 peine à passer en phase opérationnelle, et que certains dispositifs phares n’ont même pas encore de décret d’application ?

Ainsi, si certaines annonces de la politique générale de Jean CASTEX apparaissent, sur le papier tout du moins, comme bienvenues, il conviendra d'attendre leur mise en application effective avant de se prononcer.

Je resterai vigilante quant aux promesses qui sont faites par le nouveau gouvernement, et j’interviendrai chaque fois que les actions de l’Etat porteront préjudice aux territoires ultramarins."

• Le député Philippe Naillet

"La déclaration de politique générale du Premier ministre aujourd’hui a sonné comme un aveu d’échec de la politique menée depuis 2017. Il a aussi implicitement reconnu le manque de proximité, d’écoute, de dialogue avec les citoyens et les corpsintermédiaires de notre pays depuis trois ans.

Sur les territoires d’Outre-mer, qui connaissent un taux de chômage et des inégalités sociales sans commune mesure avec l’Hexagone, le Premier ministre n’a fait aucune annonce pour répondre aux difficultés sociales et économiques existantes avant la crise de la Covid-19 et plus fortes aujourd’hui.

Pour la transition écologique, qui est l’enjeu du siècle etsur lequel nous n’avons plus de temps à perdre, quand le Parti Socialiste propose d’investir 510 milliards d’euros sur 30 ans, le Premier ministre se contente d’en consacrer seulement 20 milliards dont un plan vélo aux contours flous.

Enfin, si le Premier ministre a évoqué une nouvelle étape de la décentralisation qui permettrait un droit à la différenciation, nous attendons un plus grand pouvoir d’adaptation et de différenciation pour porter des politiques qui correspondent à nos réalités et à notre environnement.

Le nouveau gouvernement n’a tiré aucune leçon de la crise. Rien de fort pour les plus vulnérables, pour la jeunesse et pour renforcer les services publics. C’est donc logiquement que j’ai voté contre la confiance au gouvernement de Jean CASTEX."