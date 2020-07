Ce jeudi 16 juillet se tient le premier conseil communautaire du TCO depuis les élections municipales. Les "intercommunales" continuent donc avec au menu l'élection du ou de la président.e de l'interco du Territoire de la côte ouest. Et les enjeux sont grands dans cette intercommunalité qui a la main sur l'eau, l'assainissement et le traitement des déchets. Décryptage. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Jour J au TCO (Territoire de la côte ouest). L'intercommunalité la plus peuplée de La Réunion organise son conseil communautaire, le premier depuis les élections municipales.

Cinq maires composent l'intercommunalité : Olivier Hoarau au Port, Vanessa Miranville à La Possession, Huguette Bello à Saint-Paul, Daniel Pausé à Trois-Bassins et Bruno Domen à Saint-Leu.

Soit quasiment la même composition que lors du précédent mandat, à une commune près et pas n'importe laquelle : celle de Saint-Paul, la plus vaste et la plus peuplée de l'intercommunalité.

- La logique nomme Huguette Bello présidente -

La députée Huguette Bello y a remporté une large victoire avec 61,75% des suffrages exprimés, contre Alain Bénard, 38,25%.

Rappelons que dans l'entre-deux-tours, le maire sortant a sorti la carte de l'alliance en fusionnant sa liste avec celles d'Alain Bénard (en troisième position lors du premier tour) et de Jean-François Nativel. Joseph Sinimalé a finalement laissé la tête de liste à Alain Bénard.

Un trio qui n'aura pas permis de contrer Huguette Bello, le changement de stratégie leur ayant manifestement coûté cher.

La nouvelle maire de Saint-Paul va-t-elle faire comme son prédécesseur et siéger à la présidence de l'interco de l'ouest ? C'est la question que tous se posent.

En cas de victoire, la liste d'Alain Bénard avait tout prévu et les sièges s'annonçaient déjà répartis : la nouvelle tête de liste gagnait la mairie tandis que Joseph Sinimalé gardait son fauteuil de président du TCO.

Avec la victoire d'Huguette Bello, les dés sont jetés à nouveau. La maire saint-pauloise semble bien partie pour la présidence, mais rien n'est joué.

Le PLR jouera une place prépondérante dans tous les cas, entre Huguette Bello et Olivier Hoarau, et convaincre les trois autres communes ne devrait pas être d'une grande difficulté. Seul maire de droite : Daniel Pausé, à Trois-Bassins, qui ne représente que 2 sièges.

- 64 conseillers communautaires -

Au TCO, 64 sièges de conseillers communautaires sont à pourvoir. La répartition est faite ainsi : 26 sièges pour Huguette Bello et 6 pour Alain Bénard à Saint-Paul, 10 pour Olivier Hoarau au Port, 8 pour Vanessa Miranville et 2 pour Philippe Robert à La Possession, 2 pour Daniel Pausé à Trois-Bassins, et 10 pour Bruno Domen à Saint-Leu.

Même si on additionne les voix de Saint-Leu et de l’opposition saint-pauloise, la droite semble incapable de refaire son retard sur les voix de gauche au sein du territoire. Huguette Bello pèse à elle seule 26 voix auxquelles s’ajoutent celles d’Olivier Hoarau, de Vanessa Miranville et de Philippe Robert. De quoi conforter très largement la gauche au TCO.

Derrière Huguette Bello, Emmanuel Séraphin, premier nom sur la liste de la maire saint-pauloise, et son fidèle bras droit, qui pourrait bien avoir un rôle d'importance dans la gestion de l'intercommunalité.

- Les régionales en toile de fond -

N'oublions pas les régionales, en toile de fond de ces élections. Olivier Hoarau ne cache pas ses ambitions. En soutenant Joé Bédier à Saint-André, Patrice Selly à Saint-Benoît, Jacques Técher à Cilaos, Huguette Bello à Saint-Paul et Ericka Bareigts à Saint-Denis, l’élu portois a fait un quasi sans fautes aux municipales.

Une fois maire et potentiellement présidente du TCO, Huguette Bello pourrait bien apporter son soutien au maire portois dans la bataille des régionales plutôt que présenter une candidature propre.

- Transports, tourisme et logement -

Plusieurs thématiques seront en tout cas au cœur des enjeux du nouveau mandat à la tête de l'interco. A commencer par les transports, notamment à travers la question de la connexion des territoires de l'ouest avec le Run Rail porté par la Région.

Le tourisme lui aussi devra tenir une place de choix dans les réflexions à venir : comment sortir la tête de l'eau après la crise sanitaire dûe au Covid-19 et qui a durement touché l'ouest, zone ultra touristique.

Enfin le logement, les questions relatives à l’aménagement du territoire et du développement économique seront également des priorités de la future mandature.

mm / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com

