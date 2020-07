Depuis plusieurs mois, le courrier peine à arriver. C'est l'une des conséquences de la crise du coronavirus, et c'est notamment le cas pour les aidants familiaux : depuis le mois de mai, ils sont nombreux à ne pas avoir été payés. Pour cause : leurs chèques CESU sont envoyés de Métropole... par bateau. (Photo d'illustration AFP)

Les derniers mois ont été particulièrement compliqués pour les bénéficiaires des chèques CESU. En effet, ils sont nombreux à s'être retrouvés avec des difficultés importantes pour boucler leur fin de mois, avec une multitude de frais bancaires. En cause : un retard de livraison de leur chéquier.

"Mon mari et moi sommes aidants familiaux, entre le mois de mai et le 12 juillet, nous n'avons pas été payés. Ces deux derniers mois ont été très difficiles financièrement" raconte Camille*.

- Un acheminement par bateau -

En raison de la diminution du fret aérien, dû à l’épidémie de Covid-19, la plupart du courrier est désormais envoyé par bateau, ce qui peut avoir des conséquences inattendues. Le Département informe dans un communiqué que "depuis le début de la crise sanitaire, de nombreuses défaillances dans le circuit de distribution des chéquiers CESU sont constatées du fait de l’acheminement de ces chéquiers par voie maritime".

Conséquences de cette organisation : des payes qui arrivent très en retard, voire pas du tout. "J’ai reçu le salaire du mois de mai le 12 juillet, et pour ce qui est du mois de juin, je n’ai encore rien perçu. Je suis inquiète pour la suite" indique Camille.

Cependant, les loyers, les assurances, et les factures, eux, restent à payer. Par conséquent les aidants familiaux ont parfois dû payer des agios à leurs banques. "Au début, on pensait que ça ne serait qu’un petit retard étant donné le contexte sanitaire actuel alors on a réussi à subvenir à nos besoins, mais on en est arrivé à un point où l'on n’arrive plus à suivre" glisse Camille.

De nombreuses démarches ont pourtant été effectués afin de débloquer la situation. "Nous avons appelé, envoyé des mails, des courriers, … soit on n’avait pas de réponse soit on nous répétait qu’il fallait être patient et que les chèques n’allaient pas tarder à arriver" ajoute-t-elle.

- Changement d'organisation -

Le Conseil départemental n’a aucune responsabilité sur les livraisons opérées par bateau pour les chèques CESU, nous indique-t-on : en effet, ces derniers sont fabriqués par un prestataire, à Paris. "Les chèques sont expédiés par la société nationale "UP chèque domicile", se trouvant à Gennevilliers" précise la collectivité.

En revanche, le Département tente depuis quelques semaines de rectifier le tir. Pour éviter que les retards de CESU ne durent avec la crise, une solution a été trouvée : anticiper les commandes bien avant les délais habituels, pour s'assurer que toutes les aides à domicile puissent, dès le mois de juillet, être payées en temps et en heure.

"Pour le mois de juin, la collectivité a choisi de sécuriser l’expédition des titres "APA Gramounes" et "PCH handicap" par voie aérienne, via un envoi en accusé de réception", détaille la collectivité.

- Tout est bien qui finit bien -

La Poste dit être consciente des retards de livraison. "Cette problématique impacte les intervenants à domicile, nous avons essayé d’anticiper mais la crise sanitaire a grandement impacté les services de livraison" indique Emmanuelle Maillot, directrice de la communication de La Poste Réunion.

Les chèques CESU, tant attendus, sont arrivés sur l’île le 24 juin. Reste à faire la distribution, qui se termine actuellement. "Malgré les rotations réduites du trafic aérien et la priorisation pour le matériel sanitaire et médical, les palettes contenant les CESU ont pu embarquer par avion et sont arrivées sur notre île" indique le Département.

Depuis le 25 juin, les services de La Poste œuvrent chaque jour pour délivrer ces chèques aux bénéficiaires, une vraie course contre la montre afin de ne pas engendrer plus de retard. "Du 25 juin au 2 juillet, nous avons livré l’intégralité des chèques CESU qui nous sont parvenus de Métropole. Chaque bénéficiaire devrait percevoir ses chèques dans les prochains jours à venir" conclut Emmanuelle Maillot.

Les aidants familiaux qui n’ont pas reçu leur chèque sont invités à appeler ce numéro : 0262 90 35 55.



es / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com

*les prénoms ont été changés

