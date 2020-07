La Cité des Arts de La Réunion lance, ce vendredi 17 juillet 2020, son appel à projets pour des résidences de création artistique en 2021. Les artistes et équipes artistiques implantés à La Réunion ou développant un projet en lien direct avec La Réunion ont jusqu'au 30 août 2020 pour envoyer leur candidature. Nous publions le communiqué de la Cité des Arts ci-dessous.

Qu’ils soient en voie de professionnalisation, professionnels en devenir ou confirmés, les artistes réunionnais peuvent bénéficier de l'accompagnement de la Cité des Arts.

Pour être accueilli et accompagné en création par la Cité des Arts, il est nécessaire d'être porteur d'un projet artistique, avec une perspective de diffusion à court ou moyen terme, incluant la définition et la mise en œuvre conjointe d’un programme d’actions de médiation culturelle en direction de différents publics à l'échelle du territoire de la CINOR (villes de Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne). Les artistes accueillis en résidence doivent en e¬et tisser des liens avec la population.

Des moyens de médiation et de communication sont développés pour valoriser les différentes réalisations et permettre au plus grand nombre de rencontrer les artistes et leurs œuvres. L’inscription de la Cité des Arts sur son territoire est en e¬et déterminante et il est essentiel que les actions de médiation culturelle y contribuent.

Les artistes installés à La Réunion bénéficient prioritairement de l’accompagnement en création de la Cité des Arts ; les artistes extérieurs à La Réunion peuvent toutefois être accueillis en résidence à la condition d'une collaboration artistique pilotée par un porteur de projet réunionnais ou d’une recherche artistique s’attachant aux spécificités du territoire de La Réunion comme sa géographie ou ses contextes historique et sociologique.

Une convention d'accueil en résidence est établie entre la Cité des Arts et le porteur de projet afin d'acter la durée de la résidence et les modalités de l’accompagnement qui peut prendre des formes diverses, selon la nature et l'état d'avancement du projet, les besoins exprimés et la capacité de la Cité des Arts à y répondre par ses apports en nature et en industrie :

- mise à disposition d'espaces de travail aménagés pour la création artistique (studios de danse, de répétitions, ateliers d’artistes...),

- mise à disposition d’hébergements d'artistes,

- mise à disposition de matériels techniques (scène, son, lumière, vidéo...),

- recommandation à la mise en réseau,

- élaboration d’un plan d'actions de médiation culturelle associé au projet,

- modalités de restitution et/ou de di¬usion publique du projet.

Il convient de renseigner le formulaire ci-joint et de le retourner par voie électronique avec l’ensemble des pièces demandées, au plus tard le 30 août 2020 à : residence@citedesarts.re

Il est possible de joindre tous documents ou liens utiles (dossiers, visuels, vidéos, site web…) à l’appui de la candidature.

• pour les projets relevant (entièrement ou principalement) du champ de la musique : Anthony Virassamy, chargé de production musique : anthony.virassamy@citedesarts.re

• pour les projets relevant (entièrement ou principalement) du champ du spectacle vivant : Marie Bellon, chargée de production spectacle vivant : marie.bellon@citedesarts.re

• pour les projets relevant (entièrement ou principalement) du champ des arts plastiques et visuels : Nathalie Gonthier, chargée de production arts visuels : nathalie.gonthier@citedesarts.re

• et systématiquement en copie à : Virginie Michel, directrice de production : virginie.michel@citedesarts.re