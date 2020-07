Les Forces Armées dans la Zones Sud de l'Océan indien (FAZSOI) annoncent le retour sur l'île de huit Réunionnais, après un séjour en Métropole du 8 au 16 juillet 2020. Ces membres du régiment du service militaire adapté ont notamment été mis à l'honneur "au même titre que les soignants, lors du déploiement du drapeau français à la fin de la cérémonie". Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo FAZSOI)

Du 08 au 16 juillet 2020, 8 jeunes Réunionnais sont partis en métropole afin de représenter, à l’occasion du 14 juillet à Paris, le régiment du service militaire adapté (RSMA) auquel ils sont actuellement rattachés. Une belle opportunité pour ces jeunes volontaires techniciens (VT) qui ont notamment été remercié lors d’un repas, par le nouveau ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, pour leur implication dans l’opération Résilience.

En effet, tous ont participé ces derniers mois à différentes missions de lutte contre le Covid-19 telles que le transport et le stockage de masques et protections sanitaires, le transport de voyageurs vers leurs lieux de confinement, ou encore le montage de tentes à l’entrée du CHU sud afin de favoriser l’accueil et le traitement des civils.

Habituellement formateurs au sein du RSMA de La Réunion, ces jeunes hommes ont été mis à l’honneur ce mardi 14 juillet au même titre que les soignants, lors du déploiement du drapeau français à la fin de la cérémonie. L’occasion pour eux de rencontrer 7 autres représentants du RSMA de Mayotte ainsi que ceux des RSMA d’Outre-mer et de vivre de l’intérieur ce défilé national au contexte si particulier.

"Certains d’entre nous en ont encore des frissons et pour ma part j’ai toujours des étoiles plein les yeux", raconte le première classe Nicolas, chef de cuisine au restaurant pédagogique du RSMA Le Paille-en-Queue. "On se rend compte que c’est une chance unique et que tout ça, le fait d’aller à Paris et de représenter La Réunion au 14 juillet devant le Président, on le doit au RSMA".

Le caporal-chef Pierre, formateur au sein de la section "canalisateur" et chef de groupe du détachement a été très heureux de pouvoir faire partie de cette aventure : "C’était une vraie fierté de pouvoir se retrouver devant les ministres et le Président. On était très contents de représenter l’île de La Réunion. On a même eu l’occasion de découvrir Paris et de voir la Tour Eiffel !".

"Je sais que même certains militaires n’ont pas encore eu cette opportunité de pourvoir faire le 14 juillet à Paris donc naturellement qu’on est fiers", s’exclame le caporal Joey. "C’était fou et je remercie vraiment le RSMA de nous avoir laissé cette chance".