C'est ce vendredi 17 juillet 2020, que la deuxième édition du " Tremplin music'Al Run " touche à sa fin. Organisé par la SHLMR, ce concours était ouvert aux artistes amateurs en solo, duo ou groupe sans limite d'âge, et résidant à La Réunion. Les 8 finalistes, et leurs parrains, se produiront ce soir sur la scène du Kerveguen, à Saint-Pierre, dès 18h30.

Lancé en février, notre concours de découverte des talents musicaux réunionnais a subi les impacts du Covid-19 et il a dû évoluer à travers les réseaux sociaux.

Nos 8 finalistes ont pu profiter de cette période de confinement pour collaborer avec nos 2 artistes parrains : Wizdom et Mickaël Pouvin.

Ce vendredi 17 juillet dès 18h30, les 8 finalistes et les parrains se produiront sur la scène du Kerveguen à Saint-Pierre, devant 60 spectateurs en salle et en live Facebook et Youtube avant, la désignation en direct du vainqueur.

