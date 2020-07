Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 36 minutes

C'est une rengaine à laquelle on commence à s'habituer : le chantier de la Nouvelle Route du Littoral, en l'occurrence de la digue, n'avance plus. Les transporteurs, qui attendaient un retour clair de la Région, n'ont toujours aucune réponse. Aucune nouvelle non plus sur la réunion qui devait se tenir entre la collectivité et le groupement pour décider de l'avenir du marché de la digue, menacé de résiliation. L'intersyndicale se réunit ce vendredi en fin de journée pour décider des actions à venir. Une opération escargot pourrait être organisée dès ce lundi. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

