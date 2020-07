Le nouveau président du TCO a été élu ce jeudi 16 juillet et c'est Emmanuel Séraphin, candidat proposé par Huguette Bello, qui prend la tête de l'intercommunalité. Il constitue avec ses deux premiers vice-présidents Huguette Bello et Olivier Hoarau un trio de choc tout droit venu du PLR, parti politique en puissance désormais dans l'ouest. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

On pressentait un rôle de choix pour le bras droit d'Huguette Bello, c'est finalement la présidence du TCO qui revient à Emmanuel Séraphin.

L'élu n'est pas nouveau à l'interco puisqu'il avait déjà été nommé directeur de cabinet du TCO en 2008, lors du précédent mandat d'Huguette Bello à la mairie de Saint-Paul.

Si certains voyaient déjà la maire de Saint-Paul également présidente du TCO, Emmanuel Séraphin balaie toute rumeur d'incertitude : "moi je n'avais pas de doute là-dessus, on a vu l'ensemble des maires, et ils ont adhéré à la candidature, et on voit le résultat aujourd'hui."

Idem du côté de l'édile saint-pauloise. "C'est vous qui avez créé l'incertitude et qui avez colporté tout ça" lance-t-elle aux journalistes, "pour nous on était absolument sûrs de nos partenaires qu'on avait rencontrés tour à tour, pour nous il n'y avait pas de problème."

Olivier Hoarau confirme une entente entre tous les maires, "vous avez vu, les résultats ont parlé d'eux-mêmes, on a tous voté pour qu'Emmanuel Séraphin soit le président du TCO".

Quant aux rumeurs de tensions au cours de leur rencontre, le maire du Port dément tout "rififi" mais "simplement une question de méthode qu'il faut poser, elle n'a pas prévalu dans l'organisation de cette élection : je me suis rendu compte qu'aujourd'hui on a 15 vice-présidents et je ne les connais pas, je vais les découvrir au moment du vote. Travailler dans la gouvernance partagée, ce qu'a proposé le président, nécessite une vraie transparence dans l'information qui nous est donnée." Un appel du pied pour le nouveau président.

"Emmanuel Séraphin est dévoué, compétent, il connaît les dossiers" affirme Huguette Bello, fière de son candidat. La présidence reste cependant du côté de la commune la plus peuplée de l'interco, au grand dam de certains élus comme Firose Gador au Port notamment, qui auraient souhaité un changement plus radical.

- Joseph Sinimalé laisse sa place -

Joseph Sinimalé, après avoir laissé son fauteuil de maire, laisse donc celui de la communauté d'agglomérations.

"Aujourd'hui au terme de cette mandature, le climat interne est apaisé, c'est le fruit de plusieurs années de dialogue et j'en suis très fier" s'est auto-congratulé l'ancien édile portois, valorisant "la qualité" des relations des cinq maires composant le TCO.

A 57 voix sur 64 votants, l'unique candidat Emmanuel Séraphin prend donc sa place, et malgré l'adversité politique qui sépare les deux hommes, c'est une longue poignée de main qui a symbolisé la passation de pouvoir.

Joseph Sinimalé s'est malgré tout rapidement éclipsé suite à l'élection du nouveau président, laissant sa procuration à Cyrille Melchior pour assurer le vote des vice-présidents.

Les 7 enveloppes vides glissées dans l'urne sont facilement attribuables aux 6 sièges que compte l'opposition saint-pauloise, la septième peut aussi bien venir du côté de Saint-Leu ou de Trois-Bassins.

- L'opposition "pas là pour amuser la galerie" -

L'élection du président à peine terminée, le candidat déchu de Saint-Paul Alain Bénard n'a pas tardé avant de quitter son siège et s'entretenir avec Cyrille Melchior d'un ton plutôt animé. L'élu a ensuite échangé avec Huguette Bello avant de nous expliquer son désarroi.

"Il n'y a aucune gravité, mais je constate qu'il s'est installé une pratique ici qui consiste à ne pas demander s'il existe d'autres candidatures" dit-il à Imaz Press. Une formalité que l'opposition aurait bien aimé respecter cependant et ce malgré l'absence d'une candidature de la droite.

"On n'est pas là pour amuser la galerie" ajoute Alain Bénard, qui justifie ici l'absence d'autre candidat. "Ils partaient largement majoritaires. Maintenant on reste présents pour apporter des éclairages différents."

Des horizons variés, il devrait de toute façon y en avoir dans cette nouvelle mandature puisqu'Emmanuel Séraphin propose une nouveauté : "cette gouvernance rénovée sera organisée avec une implication renforcée des communes. Même les membres non élus au TCO seront présents dans les commissions qu'ils auront choisies."

Une proposition qui plaît au maire du Port Olivier Hoarau. "Effectivement on a besoin de plus d'échanges, c'est une bonne idée pour le TCO."

- Le PLR tout puissant -

Olivier Hoarau, élu 2ème vice-président, salue une dominante PLR dans le trio en tête de l'interco. "Je me réjouis de voir que le président et les 1er et 2ème vice-présidents sont PLR, c'est la démonstration d'une force de notre mouvement dans l'ouest et à La Réunion."

Avec Emmanuel Séraphin à la présidence, Huguette Bello en 1ère VP et Olivier Hoarau pour suivre, il est clair que la branche appendice du parti communiste est désormais bien implanté dans l'ouest.

Vanessa Miranville, Bruno Domen et Daniel Pausé sont, en toute logique, les vice-présidents suivants.

- "On a beaucoup à faire" -

Emmanuel Séraphin souhaite "un rassemblement des maires dans un projet commun" rappelant les priorités de la mandature : le tourisme, l'eau, le développement de Mafate et des hauts, le développement durable.

Objectif, une "gouvernance partagée et de proximité" dit le nouveau président : "le TCO doit aller sur le territoire, l'intercommunalité ne doit pas être une citadelle éloignée, elle doit être au plus près des habitants."

Au cœur des projets abordés, l'Ecocité, opération de développement urbain qui s'étend sur 5.000 hectares et vise à améliorer les transports en commun et le cadre de vie, en passant par la construction de logements, la création d'emplois, la maîtrise de l'énergie et des déchets… 15.000 logements sont prévus dans un premier temps, concernant 40.000 habitants.

