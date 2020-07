Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 44 minutes

Pauline et Marie du CEDTM (Centre d'Etude et de Découverte des Tortues Marines) ont présenté les résultats de l'étude sur la pollution lumineuse des littoraux Ouest et Sud de l'île à Kélonia. Objectif : sensibiliser les acteurs du tourisme à l'impact de l'éclairage du littoral sur les tortues marines. Nous publions ici le communiqué de Kélonia (Photos Kélonia)

Pauline et Marie du CEDTM (Centre d'Etude et de Découverte des Tortues Marines) ont présenté les résultats de l'étude sur la pollution lumineuse des littoraux Ouest et Sud de l'île à Kélonia. Objectif : sensibiliser les acteurs du tourisme à l'impact de l'éclairage du littoral sur les tortues marines. Nous publions ici le communiqué de Kélonia (Photos Kélonia)